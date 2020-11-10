新加坡「樂於與台灣討論旅遊泡泡」　未來可能入境檢測取代隔離

▲新加坡濱海灣金沙酒店。（圖／路透社）



文／中央社記者侯姿瑩新加坡專電

新加坡逐步放寬邊境管制之際，星國官員今天表示，樂於與台灣、澳門討論建立旅遊泡泡的可能性；若台灣持續維持低感染風險，未來也有可能解除台灣旅客的入境限制，以檢測取代隔離。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情自年初以來肆虐全球，部分國家與地區疫情趨緩後，逐漸放寬邊境管制措施。新加坡與香港日前達成共識，將建立「安全旅行圈」（旅遊泡泡），最快本月上路。

新加坡跨部會抗疫工作小組今天傍晚舉行線上記者會說明邊境管制與各樣防疫措施。工作小組聯合領導人之一的教育部長黃循財表示，為降低境外移入案例的風險，自17日23時59分起，除了新加坡公民、永久居民以及來自低風險國家與地區的旅客，其他來自感染風險較高國家、地區的入境旅客都需要在搭機前72小時內接受核酸檢測（PCR）。

新加坡衛生部指出，這些旅客抵星後仍須進行隔離，且隔離期滿前須再次接受採檢。

對於感染風險低的國家與地區，新加坡規定，來自汶萊、紐西蘭、越南、澳洲及中國大陸的旅客抵達後須在機場接受篩檢，取代隔離。來自台灣、澳門及馬來西亞（沙巴除外）的旅客則須隔離7天，隔離期滿前須接受檢測。

媒體詢問，新加坡是否與台灣、澳門洽談旅遊泡泡，黃循財回應表示，新加坡基本態度是：「樂意與台灣、澳門等低感染風險的地方，討論建立旅遊泡泡的可能性。」

至於是否進一步放寬台灣旅客入境限制，他說，若台灣持續保持低感染風險，未來有可能進一步鬆綁，讓來自台灣的旅客抵達新加坡後無須隔離，以在機場接受檢測替代。

不過，他強調，旅遊泡泡的建立需要雙邊同意；目前新加坡並非和所有低感染風險的國家及地區都設有旅遊泡泡，不過會持續和這些地方討論建立旅遊泡泡的可能性。

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