香港、新加坡「旅遊泡泡」22日啟航　將視疫情發展隨時調整

▲香港機場的客流量嚴重受疫情衝擊。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港與新加坡政府11日分別公布雙邊「航空旅遊氣泡」的具體安排，兩地專屬航班將於11月22日啟航。香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這是香港首個「航空旅遊氣泡」，不單關乎兩地人員跨境往來，也反映政府希望在對抗疫情這場持久戰下，努力逐步重啟經濟活動。

邱騰華指出，香港和新加坡在疫情控制方面情況相若，兩地均是區內航空樞紐、國際城市，在貿易、投資、金融、旅遊方面有緊密聯繫，人民交往也非常頻繁，恢復跨境航空往來對兩地都至為重要，「我們希望航空、旅遊、酒店、零售、餐飲等相關行業亦可受惠，以逐步重建香港的經濟。」

邱騰華提到，在「航空旅遊氣泡」安排下，兩地旅客在遵守一系列防疫措施後，在抵達目的地後可獲豁免檢疫隔離安排，出行目的和行程也不受限制。

邱騰華強調，安排下有嚴謹的保障公共衛生措施，當中包括兩地互認的病毒測試、專屬航班往來，以及可因應疫情作出調整的機制，目的是安全及逐步有序地重啟跨境航空往來。

根據港府公佈的資訊，病毒測試方面，「航空旅遊氣泡」旅客必須於出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區。

「氣泡」旅客也必須乘搭專屬航班，以減低風險；航班班次會逐步遞增，首15天每日一班抵港，其後因應實施情況，增加至每日兩班，每班機最多接載二百位「氣泡」旅客。

「氣泡」旅客抵港後須經由機場專用通道再接受病毒測試，並必須在機場禁區內指定位置等候至接獲通知其檢測結果為陰性，方可離開機場並展開行程。

此外，兩地政府為「航空旅遊氣泡」規模設有調整機制，因應兩地疫情的發展和旅客需求，可隨時和靈活地作出調整，若新加坡或香港最近的無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗，「氣泡」安排會暫停兩周；隨後如兩地上述數字於暫停兩周的最後一日下降至不超過5宗，「氣泡」安排即可重啟。

邱騰華還說，今次確立「航空旅遊氣泡」的具體安排，不單有利香港和新加坡兩個地方重啟航空往來，亦有助香港繼續與其他疫情受控的地方以類似方式商討人員有序恢復往來的安排。

港府也同時宣布，為配合有關發展，會將「旅行社鼓勵計劃」的申請期限延至明年3月31日，讓旅行社有更多機會通過跨境遊而獲得資助。