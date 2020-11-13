　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6歲姐弟戀破局！狠夫下手掐死新婚妻　傳訊友人「不爽就殺」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲駱姓男子下手勒斃新婚妻子，遭檢方依殺人罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲駱姓男子下手勒斃新婚妻子，遭檢方依殺人罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名從事中古車商買賣的41歲駱姓男子，出獄之後與一名47歲的洪姓女子結婚，但是兩人僅結婚短短4個月，期間駱男不斷對洪女家暴，洪女想離婚卻被拒絕，只好回去住在娘家與母親和哥哥同住，但駱男因此心生不滿，竟於今年7月10日，尾隨其他住戶進入妻子居住的公寓，勒住妻子脖子導致她死亡，甚至在殺人後傳訊息給朋友，寫到「我現在不爽我就殺」，高雄地檢署偵結後將駱男依殺人罪起訴。

檢方指出，駱姓男子曾經犯下毒品、妨害自由案，在今年3月與洪姓女子結婚，但是婚後他屢次對妻子施暴，洪女不堪對方暴力相向想要離婚，駱男卻不願意，甚至在7月9日尾隨妻子鄰居進入其娘家，和妻子的兄長稱說要和對方談事情，但卻基於殺人的犯意，先後用左手、雙手掐勒妻子脖子導致對方缺氧死亡，並且在勒斃洪女後約3小時才離開，當時洪女的家人尚未發現異狀。

直到隔天洪女因為沒有到醫院回診，整起事件才曝了光，而行兇後的駱姓男子，還用通訊軟體傳訊息寫到「我殺死人了，你明天看新聞叫我妹妹跟我聯絡」、以及「我現在不爽我就殺」等訊息給分別兩個不同的朋友，在檢方訊問時，他一度供稱是兩人當時意見不合，他受到妻子言語刺激，才會衝動下手，不過檢方依據警方查獲嫌犯3天前手寫的紙張寫道「今天一定殺」，認定他預謀殺人，依殺人罪嫌將他起訴。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車」！全身棉被包緊
好市多「MacBook Air降價」她樂翻送老公！網卻一面倒
「小王」拿刀衝人妻家！　砍她老公和小叔
快訊／熊貓送餐系統大當機！　外送員「無法收單」：別下單
網瘋傳墾丁「火辣側乳妹」　本尊找到了：那天太熱
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

立委涉貪...陳超明助理收50萬現鈔擺家中　扯政治獻金：忘記處理

爆笑影片曝！4兄妹玩泥巴變「小黑人」衝回家　媽飯煮一半看傻眼

彰化「狂妄小王」持刀衝人妻家　老公和小叔被狂砍噴血倒地

6歲姐弟戀破局！狠夫下手掐死新婚妻　傳訊友人「不爽就殺」

澎湖版變態魔！尾隨撲倒夜歸女學生　「可能再犯」關進看守所

來台攻讀研究所畢業當翻譯　兼營越南樂透簽注站...80移工狂睹　

影／出血性龜殼花咬傷桃園男　女鄰居以嘴吸毒汁...勇消急喊：母湯喔

視線受阻慘撞！嘉義警清晨騎車...濃霧中與單車翁同步倒地2傷

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

立委涉貪...陳超明助理收50萬現鈔擺家中　扯政治獻金：忘記處理

爆笑影片曝！4兄妹玩泥巴變「小黑人」衝回家　媽飯煮一半看傻眼

彰化「狂妄小王」持刀衝人妻家　老公和小叔被狂砍噴血倒地

6歲姐弟戀破局！狠夫下手掐死新婚妻　傳訊友人「不爽就殺」

澎湖版變態魔！尾隨撲倒夜歸女學生　「可能再犯」關進看守所

來台攻讀研究所畢業當翻譯　兼營越南樂透簽注站...80移工狂睹　

影／出血性龜殼花咬傷桃園男　女鄰居以嘴吸毒汁...勇消急喊：母湯喔

視線受阻慘撞！嘉義警清晨騎車...濃霧中與單車翁同步倒地2傷

20隻鴨舌頭放到滿！台南最浮誇麵線　爽吃爆汁蚵仔、超軟嫩滷大腸

癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光

變電所出包！高雄4區2.2萬戶突大停電　婦人受困電梯

黃竣民／「聯兵營」的驗證果真「兵貴神速」！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

PG牽火辣未婚妻曬恩愛　求婚成功自嘲「她比我先領戒」

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

LIVE／「激增8例確診」創近期新高　指揮中心最新說明

下機未見迎接人員+電話斷訊　英國陸軍參謀視察時迷路

社會熱門新聞

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

女騎士撞上超跑小牛　車主霸氣回：不用賠

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

輔導長與女兵滾床單　前男友闖入拍下

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

女遭惡煞圖釘插頭！還逼她「拿鋸齒鐵夾性侵自己」爆血

假「處男」醫學生騙上床！她抓包劈腿崩潰

新北女睡夢聞到夜市怪味…探頭詭墜樓

更多熱門

相關新聞

落魄男扛300萬債　與妻為婚外情吵翻「竟勒斃全家後焚屍」

落魄男扛300萬債　與妻為婚外情吵翻「竟勒斃全家後焚屍」

新加坡日前發生一起男子殺妻女的兇殺案，起因是因為是男子的工作收入受到重創，加上婚外情夫妻兩人出現裂痕，自2016年開始就需要償還12萬美金的債務（約台幣340萬），2017年案發時夫妻倆再度出現口角，妻子提起多年前的婚外情，並指責丈夫「就是沒用」，對方一氣之下竟用浴巾將她勒斃，再把女兒也勒死，事後更試圖焚燒屍體滅跡，如今將面臨死刑定讞。

高雄最新打卡點　駁二「彩虹地景」現身

高雄最新打卡點　駁二「彩虹地景」現身

職棒總冠軍選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息

職棒總冠軍選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息

朱雪璋砸錢「暗夜偷渡」　逃對岸還打卡掃墓

朱雪璋砸錢「暗夜偷渡」　逃對岸還打卡掃墓

高雄熱門重劃區10年漲7成　放心！房價還在1字頭

高雄熱門重劃區10年漲7成　放心！房價還在1字頭

關鍵字：

高雄殺人罪中古車商雄檢勒斃醫院

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面