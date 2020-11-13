小南門國有地開發案遭女富商控侵占　法院勸和解平息糾紛

▲京倫建設負責人李俊琳、胡白玫夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人侯佩岑代言京倫集團經營的「英倫產後護理之家」負責人李俊琳、胡白玫夫婦，與胡女閨密、新加坡李姓女富商簽下協議，共同出資開發小南門國有地。但女富商控李氏夫婦挪用款項，李氏夫婦一審分遭判重刑。案經上訴，二審高院再度開庭，合議庭法官當庭諭知希望雙方和解並履約，以消弭雙方糾紛。

京倫集團旗下有京業、昇邦等多家建設公司，其間更有著名的「英倫產後護理之家」，走高價位市場，包含藝人侯佩岑、劉若英、范瑋琪都曾入住，連已故國標舞天后劉真，生產後也選擇這裡。

但新加坡李姓女富商指控，與胡白玫認識超過20年，雙方感情極好，2011年間與胡女夫婦共同簽下投資協議，由女富商出資4億元、李氏夫婦出資4億5千萬元，雙方各分潤一半，共同開發台北市小南門附近的93坪國有地。但最後李氏夫婦疑似挪用款項，投資公司其他事業。女富商因此提告，李氏夫婦遭提起公訴，一審認定2人分別犯下「業務侵占」等罪，分別判刑5年6月與4年8月。

案經上訴，高等法院13日再度開庭審理，李氏夫婦否認犯罪，律師表示，雙方2011年簽訂投資協議，2016年雙方撕破臉後，李俊琳仍持續進行開發，除了自費買下一旁的畸臨地外，還取得建照，並舉行開工破土典禮，就是希望能把投資協議完成，好盡快分紅給女富商；實在是因為先前的投資過程有許多波折，才會讓女富商以為李氏夫婦存心詐騙，但實際上，李氏夫婦絕對有執行合約的意願，本案單純就是投資糾紛，請求法院輕判。

由於雙方已經簽下和解契約，但李氏夫婦先前無力履約，讓女富商更氣。因此李俊琳這次也當庭致歉，強調自己自始至終都存著一貫的意念，就是要完成投資協議，讓女富商早日分得利潤，絕非檢方或女富商指控的刻意詐騙。對於和解契約，他表示已經找到新的替代方案，可以賠償女富商的損失，但希望法院給予緩刑，讓他可以順利完成開發案，除了賠償女富商以外，也能讓集團員工不要失業，生活可以繼續下去。

胡白玫也表示，自己決無欺騙女富商的意圖，強調自己到現在都是那塊國有地的登記名義人，她雖對建設一竅不通，但為了完成投資協議，國防部、文化部通知開會時，她都出席參與，希望早日進行開發案，請求法院給予緩刑。

而審判長也當庭建議雙方儘速和解，因為李氏夫婦若遭判刑，也會被宣告沒收不法所得，收歸國庫；故此，不如將可能被宣告沒收的金額，賠償給女富商，消弭雙方糾紛。法院最後諭知本月30日宣判，但若雙方順利履行和解契約，要儘速通知法院，以獲得減刑。



▼指控遭閨密詐騙的新加坡女富商，躲在律師身後。（圖／記者吳銘峯攝）

