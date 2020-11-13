中芯國際：華為產能缺口未填補　估還需2至3季時間

▲華為禁令實施後，中芯國際部分產能也空出。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

對於華為禁令帶來的產能缺口，大陸晶片代工廠「中芯國際」聯合CEO梁孟松近日表示，中芯的產能建設與技術發展不是針對單一客戶制定，將持續與各國客戶保持合作，但預計還要2至3季的時間，才能把已規劃的產能填補起來。

中芯近日公布Q3財報，前三季營收、淨利雙雙創下歷史新高，中芯國際聯合首席執行官趙海軍指出，由於成熟應用平台需求一如既往強勁，來自於電源管理、射頻信號處理、指紋識別，以及圖像信號處理相關收入增長顯著；同時，受益於先進技術應用多樣，第一代先進技術良率達業界量產水平，第二代進入小量試產，產能穩步擴充，利用率維持高位。

▼華為受禁令影響，手機業務面臨困境。（圖／達志影像／美聯社）



對於中芯國際Q3淨利潤大增的原因，趙海軍提到，一方面是由於公司毛利和經營利潤大幅增長，另一方面則是公司來自「其他綜合收益」項目同比轉虧為盈，其中「外幣報表折算差異變動」從去年三季度的負2003.2萬美元轉為正2995.3萬美元。

對於華為禁令帶來的產能缺口，中芯國際聯合CEO梁孟松表示，中芯國際是一個國際性的晶圓代工公司，產能佈建或者技術的發展並不是針對單一客戶來制定的，所以，公司在建設運載產能的時候，就已經考慮到了多種情況。

梁孟松指出，例如之前提到中低端的消費電子、汽車類、射頻連接類、IoT類、AI類等平台，「正是因為有這些平台，公司一直跟許多客戶保持著在各平台的NTO項目，預計需要2至3季度時間可以把已規劃產能填到需要達到的程度上。

另外，對於美國可能制裁中芯國際的消息，中芯國際董事長周子學強調，當前國際形勢日趨複雜，公司合法合規經營，對美國的出口管制表示遺憾，但這對公司影響在可控範圍內，公司也正與美方保持積極溝通，並持續評估影響。

▼處於美方制裁的壓力下，中芯國際今年仍交出亮眼財報。（圖／CFP）

