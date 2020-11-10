與華為切割！　陸媒曝「榮耀」手機業務4350億求售

▲榮耀是華為旗下，主打中低端市場的智慧型手機品牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

在華為遭美列入「實體清單」，5G、晶片等領域遭制裁的背景下，近日傳出華為計畫將旗下榮耀的手機業務，整體打包出售，價格在1000億元人民幣到2000億元人民幣間。其中，聯想控股於2000年分拆成立的神州數碼，成為最可能的買家。

據大陸科技媒體《36氪》引述知情人士表示，根據榮耀去年60億元人民幣的利潤、16倍PE來定，榮耀售價可能為1000億元人民幣（約合新台幣4350億元），亦可能對照小米的市值，為2000億元人民幣，收購方包括神州數碼（Digital China）、三家大陸國資機構，以及TCL等公司組成的小股東陣營。

另外媒《路透社》也報導稱，榮耀的售價是156億美元，也約為人民幣1000億元，並點名買家就是神州數碼和數家深圳財團。

▲華為業務飽受美國禁令影響。（圖／路透）

報導稱，因為美國高壓制裁，華為將調整其經營重點，專注於高端的華為手機，而非榮耀手機品牌；另一方面，由於遭美國商務部限制，華為的海思晶片9月15日後難由台積電製造，除麒麟9000晶片絕版，多產品面臨無芯可用的囧境，因此出售榮耀股權，有規避美國商務部禁令的考量。

榮耀（Honor）是華為在2013年推出的智慧型手機品牌。今年4月，榮耀從華為體系中脫離，成為獨立實體公司，在榮耀發展初期，透過平價策略幫助華為迅速占領中低端市場，其研發、供應鏈都是依托華為而生。

據了解，華為最快將在下周一公布此消息，預料對智慧型手機市場投下震撼彈。股權、整體業務出售後，榮耀8000名員工將從華為坂田總部搬出，若後續獨立融資，華為將可能有更多高層脫離公司，加入榮耀擔任管理層。

《36氪》報導稱，華為消費者業務COO（首席運營官）萬飚將在出售後，脫離華為入職榮耀，亦有員工表示已經收到調任通知。

除與聯想有關的神州數碼外，TCL、福瑞電子、比亞迪，甚至高通都曾被點名為榮耀可能的買家。對此，華為官方目前僅簡短回應稱，不予置評。

市調機構Counterpoint發布的2019年全球智慧型手機市場報告顯示，華為憑藉榮耀幫助，年出貨量達到2億3850萬台，力壓蘋果，居全球第二。