華為創辦人任正非：台灣晶片製造世界第一　大陸則面臨3大問題

▲華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為「心聲社區」10日發布了華為創辦人任正非上月的一場演講內容，他稱台灣的晶片製造是世界第一，並點出大陸晶片製造的3大問題，分別是製造設備有問題、基礎工業有問題、化學製劑有問題。

任正非10月16日在C9高校校長座談會表示，國家要重新認識晶片問題，晶片的設計當前中國已經步入世界領先，華為目前積累了很強的晶片設計能力，「晶片的製造中國也是世界第一，在台灣。」

任正非指出，大陸晶片產業主要有3大問題，製造設備有問題，基礎工業有問題，化學製劑有問題。

任正非提到，晶片製造的每一台設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端的有經驗的專家是做不出來的，「即使做出來，每年也只能生產幾台，市場也只需要去幾台、幾十台，哪怕一台賣的很貴，幾台也賣不了多少錢，那麼在比較浮躁的產業氛圍下，誰會願意做這個設備？」

任正非表示，例如光刻膠、研磨劑……，有些品種全世界就只有幾千萬美元的需求，甚至只有幾百萬美元，「幾千種化學膠、製劑，都是不怎麼盈利，這是政策問題。」

任正非指出，國家要重視裝備製造業、化學產業，化學就是材料產業，材料就是分子、原子層面的科學，「日本在這個方面是非常厲害的，所以我們國家現在高校要把化學看成重要的學科，因為將來新材料會像基因編輯一樣，通過編輯分子，就能出來比鋼鐵還硬的材料，但國家需要出來更多的尖子人才和交叉創新人才，才會有突破的可能。」

任正非還說，交叉創新在大陸的高校裡還有些障礙，因為專業系科分的太細太多，學生就慢慢成為各學院、各系私有的，缺乏更廣闊的交流機會，「在美國，哈佛如果有門課本校學生報名沒報夠，旁邊學校的學生可以去搶著註冊，搶到課哈佛就允許他去讀，讀完那門課的學分可以算到本學校學分裡。而我們國家現在的學科系劃分，學生是很難跨學科學習。」