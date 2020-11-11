美再制裁4陸港官員　陸港澳辦：維護國安決心不被霸凌主義動搖！

▲美國對多名香港官員祭出制裁。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院10日宣布再制裁4名涉「港版國安法」的陸港官員。對此，大陸國務院港澳辦表示，強烈譴責美方再次對中國政府涉港機構和香港特別行政區政府官員實施所謂制裁，「美方在涉港問題上一切霸凌主義和干涉主義行徑絲毫不能動搖中國維護國家安全的決心和意志。」

港澳辦提到，制定和實施香港國安法是中國主權範圍內事務，任何外部勢力不得干涉，「中國中央政府堅定支持香港特別行政區政府有關部門和人員依法履職盡責，防範、制止和懲治任何違反香港國安法及香港有關法律的行為和活動。」

▼香港歷任特首在「維護國家安全公署」前合照。（圖／路透社）



港澳辦指出，美方一再罔顧事實，持續編造「莫須有」罪名，一再對中國政府涉港機構和香港特別行政區政府官員實施所謂制裁，這是對國際法和國際關係基本準則的嚴重違反，是對中國內政和香港事務的粗暴干涉，是對香港法治和高度自治的肆意破壞，是對中國政府和中國人民維護國家正當利益的公然挑釁。

港澳辦表示，美方打著「人權」「民主」「自由」的幌子，不斷揮舞制裁大棒，不遺餘力地為反中亂港勢力撐腰打氣，就是想繼續在香港製造亂局，扭轉香港國安法實施後香港社會由亂及治的大勢，打「香港牌」遏制中國發展，「然而，得道多助，失道寡助，在國際上，越來越多國家支持中國通過香港國安法維護國家安全和香港繁榮穩定。」

港澳辦指出，在香港，越來越多的香港市民認清美國等外部勢力干預的圖謀，自覺抵制「港獨」「黑暴」「攬炒」等非法活動，積極支持撥亂反正、重回正軌、建設美好家園，「美國反華勢力奉行的霸凌主義和冷戰思維早已被時代所拋棄，其『亂港遏華』的圖謀注定是走不通的死路一條！」

港澳辦強調，任何恫嚇和威脅絲毫不能撼動中國維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵意志和堅定決心，「我們奉勸美國反華勢力及早認清大勢，不要一意孤行，一錯再錯，否則只會自食其果，搬起石頭砸自己的腳。」