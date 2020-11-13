維護大專院校學生住宿安全　台南市消防局加強公安稽查

▲台南市政府為維護大專院校學生及短期租屋居住安全，首先針對供特定人短期住宿場所、頂樓違章或含以下3項危險因子為優先執行公安稽查對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府第3季安全大台南會議中，為維護大專院校學生及短期租屋居住安全，工務局訂定寄宿舍執行專案計畫，首先針對供特定人短期住宿場所、頂樓違章或含以下3項危險因子為優先執行公安稽查對象。

台南市政府為維護公共安全，每季召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務措施，另針對有教育意義或市政新知進行溝通宣達，達到跨局處協調整合目的。這次會議為維護大專院校學生及短期租屋居住安全，工務局訂定寄宿舍執行專案計畫，首先針對供特定人短期住宿場所、頂樓違章或含以下3項危險因子為優先執行公安稽查對象：非防火構造、隔間使用易燃材質及隔間3個單元以上，消防局局長李明峯請工務局將優先執行對象清冊給消防局進行比對清查，另醫療院所及安養機構之裝修材料請工務局列為下一步清查重點。

許育典副市長表示，瓦斯管線常常被挖斷，台南市的立場是正面面對所有的問題，尤其是以安全做為第一考量，理性地跨局處或與業者進行溝通，許副市長也責成專案小組，由邱忠川副秘書長協調經發局、工務局與相關局處實質解決施工挖掘協調問題。

許育典副市長期許市府能持續扮演監督角色，透過橫向聯繫，發揮溝通平台的功效；最後責請消防局再與學校配合，針對學生賃居處所及學校附近大型寄宿舍進行安全檢查，並加強宣導熱水器使用安全，確保民眾賃居安全！

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲



►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版