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台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎　2021年消防月曆發表吸睛

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▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局辦理之「火速逆行者」攝影比賽於12日，在全國最具歷史意義的消防史料館舉辦頒獎典禮，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。

▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不再是僅是猛男月曆的「獨特」消防月曆，台南市首創透過攝影比賽活動的方式，從所有參賽作品中，挑選適合各月份之主題作品，搭配防災、防火及救護等宣導小常識，印製獨一無二的消防月曆，有別於其他縣市直接選定主題及人員拍攝製作。月曆封面更由消防員與堪稱為人人設想的「一座屬於大眾的博物館」-奇美博物館及得獎作品作為主題。

▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，消防人員除了救災、救護及火災預防宣導外，在隊待命備勤之餘，還需加強體技能訓練及裝備器材維護等項目，為了讓臺南市民朋友瞭解消防工作的辛勞與危險，特舉辦此攝影比賽，且攝影地點均為臺南市。參賽作品包含消防各式工作之呈現，除了救災、救護、防災(火)宣導、演習，更有南市消防建築之美、搜救犬之英姿等，作品多元豐富。攝影比賽經過四階段公開評選，從將近400件參賽作品中，評選出金、銀、銅牌獎、20件優選獎及30件佳作獎。

▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局「火速逆行者」攝影比賽頒獎，同時進行2021年消防月曆之發表，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，攝影比賽邀集全國攝影好手，透過鏡頭紀錄府城消防風采，獵取消防人員正氣英勇之非凡氣度，更透過消防建築廳舍隨著時代的變化，展現臺南歷史文化與傳承的風格，並將作品應用於防火宣導年曆印製，提升消防整體形象。期許民眾透過攝影比賽活動及消防局所印製的月曆，強化民眾防火、防災等觀念，落實推動消防安全教育，並瞭解多元化的消防勤務及生活。

自11月12日起到元旦，於台南市消防史料館，將展出攝影比賽金、銀、銅牌及優選獎之攝影比賽作品，歡迎民眾一同共襄盛舉，除了欣賞臺南消防之美外，更深入學習防火、防災之相關知識。

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