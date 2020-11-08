深夜10點放煙火「爆破音狂炸」！住戶怒理論　男嗆：出事我賠得起

▲男子深夜10點在空地施放煙火，巨大的爆破聲響惹怒鄰近住戶。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

台中一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片，表示深夜10時住家外竟有名男子仍在施放煙火，七彩絢爛的火光、和頻繁的高空爆破聲響，吵得附近住戶睡不著覺，憤而下樓找該名施放煙火的男子理論，但男子仍理直氣壯，直呼自己是在合法時段放煙火，且車上還放了3支滅火器，若真有萬一發生火警，「我賠得起，我絕對賠得起！」

原PO控訴，該名男子已經連續2天在深夜10點於住家外空地燃放煙火，由於已經是休息時間，不少正準備入眠的住戶被吵得睡不著，巨大的爆炸聲響也嚇壞了熟睡中的孩童，住戶忍無可忍，憤而下樓圍住該名放煙火的年輕男子理論。

「放完就放完了，不然怎麼了嗎？我道歉也道歉了，還想怎樣？」面對怒氣沖沖上前質問的住戶們，男子態度仍十分強硬，當住戶質疑煙火危險性時，男子還稱車上準備了3支滅火器，且自己放煙火時都有避開電線桿，倘若萬一真的發生火警，「我賠得起啊，我絕對賠得起！」但住戶仍是餘怒未消，直呼「你們也有小朋友，如果晚上被人家這樣子（放煙火），你做何感想？」

▲男子遭到憤怒的住戶包圍質問仍不以為意，表示若發生意外「我絕對賠得起」。（圖／東森新聞）

面對住戶們的質問、勸說，男子仍是不為所動，堅稱自己在晚間10點施放煙火，依照消防局法規並無違規。台中市消防局危險物品管理科股長林諺樟表示，每日0時至6時不得施放高空及飛行升空類之一般爆竹煙火；但環保局空噪科科長廖順榮卻指出，每日晚上10點至隔日早上8點，禁止施放爆竹煙火，兩局處規定明顯不一。

對此，廖順榮也坦承，環保局法規與消防局自治條例的管制時段確實沒有一致，形成該名男子在晚間10點施放煙火沒有違反消防局自治條例，卻違反環保局的治安管制法的情況，但不論如何，男子行為只要牴觸任一局處法規就屬違規。台中市府也表示，後續兩局也將會開會研議討論，將規定時間統一。

▼廖順榮坦承，環保局規範確實與消防局管制時段不一。（圖／東森新聞）