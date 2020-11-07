提升救災能力　台南市永康獅子會捐贈消防局熱顯像儀1部

▲台南市永康獅子會舉行熱顯像儀捐贈儀式，由消防局第五救災救護大隊葉副大隊長名軒接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於7日上午10時30分，在永康區探索公園，結合台南市永康獅子會年度大型捐血活動，舉行熱顯像儀捐贈儀式，由消防局第五救災救護大隊葉副大隊長名軒接受並頒發感謝獎牌，感謝台南市永康獅子會造福人群的善行義舉。

台南市永康獅子會創立於1978年1月10日，由社會上各階層行業中具有領導地位之人士所組成，會長林博全先生秉持熱心公益、回饋鄉里的信念，將取之於社會、用之於社會的大愛化做實際行動，特捐贈性能較佳、配備精良之熱顯像儀1部，價值29萬元，配置於消防局第五大隊永康分隊使用，亦藉由永康獅子會辦理大型捐贈儀式，人潮眾多的機會下，讓眾人能了解，此舉有效的充實台南市消防強化災害搶救能量、並且使消防人員能迅速找到火點，提升救災人員以及受災戶的安全。

台南市永康獅子會曾於2014年捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，當時的會長就是這次捐血活動主席陳榮泰先生，2017年永康獅子會再度捐贈勤務機車、胸掛式照明燈等救災器材，今年會長林博全先生亦感念消防局消防及義消人員日以繼夜、不眠不休為保障市民生命財產而努力，特捐贈熱顯像儀1部，希望藉此拋磚引玉，帶領更多民間力量之展現，喚起社會善心人士及公益團體更多之善行，讓救災人員更有效率的執行各項救災勤務，以提高救災品質。

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