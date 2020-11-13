南鯤鯓代天府「2020國運籤」神預測牛肉麵之亂　網挖4詩句揭真相

記者黃翊婷／綜合報導

行政院發言人丁怡銘的牛肉麵之亂爭議尚未平息，有網友挖出台南南鯤鯓代天府今年1月25日抽出的國運籤，其中一句提到「用盡心機總未安」，認為恰好呼應這次的行政院牛肉麵事件，希望政府能認真做好把關、與人民溝通，否則一旦走上歪路，「那真的別怪神明沒提醒你啦。」

原PO在PTT政黑板PO文表示，覺得這次的行政院牛肉麵事件根本是完美呼應南鯤鯓的國運籤，4句詩句中，「用盡心機總未安」這一句似乎就是在暗示帶風向不會成功，還是應該好好努力把關，做好與人民之間的溝通，不要不走正道，萬一走歪了，「那真的別怪神明沒提醒你啦。」

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▼▲南鯤鯓代天府抽出2020年的國運籤。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，南鯤鯓代天府抽出2020年的國運籤是下下籤，籤詩內容為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」，但廟方連續5聖筊得到王爺明示，絕不解籤，留給外界自行解讀。

不過，其實廟方人員在2018年間曾解釋，「命內正逢羅孛關，就代表這個關卡不好過。用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘……在這4句詩句中，沒有一句是好話啦」。

由於南鯤鯓代天府的國運籤曾在2015年預言台灣會出現第一位女總統，果然2016年總統大選就是由蔡英文勝出，只不過從2017年起，已經連續抽出兩次下下籤，還有一次連抽60支都未中籤，今年再次抽中下下籤，要如何解釋籤詩的寓意，就看民眾心中是如何解讀2020年了。

此外，廟方近6年抽出的國運籤籤詩分別為：2015年（羊年）國運籤「武則天坐天」，中籤（第10支籤）。2016年（猴年）國運籤「劉智遠邠洲投軍」，中下籤（第1支籤）；2017年（雞年）「聞仲西征遇十絕陣後逃」，下下籤（第9支籤）；2018年（狗年）「漢李廣父子陣亡」，下下籤（第3支籤）；2019年（豬年）「無示籤首」（連60支籤未中）；2020年（鼠年）「漢李廣父子陣亡」，（第16支籤）。

▼牛肉麵業者前往台北市議會抗議，要求行政院道歉。（圖／記者林敬旻攝）