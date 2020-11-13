丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌：波及店家很不應該

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人丁怡銘昨為回應台北市長柯文哲赴立院建議美豬進口一事，竟舉台北市牛肉麵冠軍也用美牛為例，引發風波；事後雖到店家致歉，並買100碗做為補償，但又被抓包疑似報公帳。對此，行政院長蘇貞昌說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲12日上午出席行政院會，親自針對明年元旦放寬美豬進口標準一事提出建言；沒想到行政院回應，台北市辦的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，副市長黃珊珊甚至出席頒獎，形同為美牛背書。

蘇貞昌說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該。丁發言人已經誠意的道歉，店家也接受，我們覺得很不好意思。確實，我平常也很喜歡吃麵，如果有機會，我也來吃看看。

至於在野黨喊話要丁怡銘下台？蘇貞昌說，發言人是很辛苦的工作，他也做得很好，年輕人也像任何人一樣難免會犯錯，我們覺得已經知錯能改善莫大焉。

蘇貞昌最後也說，丁怡銘第一時間道歉，並親向店家來當面（致歉），店家也接受，我想大家就不用再把這個事情一直上綱，「我們也對店家受到波及，真的很對不起，也希望大家多食用好的商品，大家都能夠團結一心」。

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