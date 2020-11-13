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直批丁怡銘蠢！　李茂生：找有腦袋的人當官真有這麼困難嗎？

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▲台大法律系教授李茂生。（圖／ETtoday資料照）

▲台大法律系教授李茂生。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院發言人丁怡銘12日不實指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，事後購買100碗牛肉麵賠罪，卻又被抓包打統編等事，台大法律系教授李茂生13日批評，找有腦袋的人當官，真的有這麼困難嗎？

丁怡銘12日面對媒體提問台北市長柯文哲提出的萊豬進口4項建議，先以「蘇貞昌已請衛福部跟農委會於會後做回應」一句話回達後，轉而指控，台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛。

在店家「皇家傳承牛肉麵」秀出「零檢出」的食品檢驗證明澄清，並召開記者會批評行政院抹黑後，丁怡銘向業者道歉，也向店家購買100碗牛肉麵賠罪。然而，依照丁怡銘公布的收據，在公司行號統編欄中的「03722403」卻被抓報是行政院統編，再被指責用公帑消災。

對此，李茂生13日一早在臉書批評，除了蠢以外，他只能說「欲蓋彌彰」真的是至理名言，「找有腦袋瓜的人當官，真的有這麼困難嗎？直接到欠，說自己張冠李戴有錯，真的有這麼困難嗎？」

▼李茂生13日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李茂生）

▲▼李茂生13日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李茂生）

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