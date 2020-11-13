丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　林為洲：自費誰信？

▲行政院發言人誣賴業者使用萊牛。（圖／行政院提供）

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日公開在行政院會的會後記者會上，誣賴台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引發軒然大波。事後，丁怡銘下訂100份紅燒牛肉麵，更被抓包是報行政院的統編03722403，他解釋「因為秘書習慣放統編」。對此，國民黨團林為洲表示，「丁說要自費，誰會相信？」

林為洲表示，食安，不容淪為政治鬥爭的工具，一間擁有好商譽的店家，是要長年累積、付出血汗，顧客才會相信可以吃的美味、健康。如今，為了萊豬就指控參與政府舉辦比賽冠軍的麵店使用萊牛，以後誰敢參賽？公信力何在？

林為洲說，所幸業者重視食安，拿出檢驗報告，證明瘦肉精零檢出，但綠營側翼與行政院造謠情況下，商譽早已造成傷害。行政院一句道歉不像道歉的話，就可交待？

「有政府會報帳」，林為洲抨擊，行政院發言人丁怡銘自知錯誤，立馬到麵店花了3萬9千元，訂了1百碗牛肉麵，說要帶給同仁吃，沒想到卻報了03722403這組行政院的統一編號。

林為洲諷刺，丁怡銘說要自費，誰會相信？又怪說平常秘書習慣都放統編，這更加嚴重，原來任何的消費都打統編，真的很會報帳。已憤怒到沒有用詞可以形容，只有5個字送給蔡政府：丁怡銘，下台！