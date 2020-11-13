9樓女住戶睡夢聞到「夜市怪味」…半夜開窗詭墜樓！鄰聽巨響嚇醒

▲樂華夜市驚傳女子墜樓，半夜摔落遮雨棚。（圖／記者游宗樺攝）



記者許力方、游宗樺／新北報導

新北市永和樂華夜市附近發生一起墜樓案，鄰居大半夜突然聽到「碰」的一聲巨響，傳出陣陣哀嚎聲，嚇得趕緊報案。43歲林姓女住戶從3樓摔到2樓遮雨棚上被接住，導致右腳小拇指撕裂傷，送醫後無大礙；她供稱當晚吃了安眠藥入睡，疑似夢遊從9樓一路走到3樓，聞到奇怪的味道後一探頭就失足。

事發於12日凌晨3時許，樂華夜市附近民眾突然聽到奇怪聲響，全部跑出來查看，警消也獲報趕到場，穿梭巷弄中尋找案發現場，出動雲梯車查看，最後在一棟公寓2樓鐵皮遮雨棚上發現林女，她痛得不斷大聲哀叫，最後架梯子救出人，她右腳小拇指有撕裂傷，送永和耕莘醫院急救後無生命危險。

▲警消協助救出女子，送醫無大礙。（圖／記者游宗樺翻攝）



事發現場為狹小的死巷，婦人墜樓當下受到驚嚇，神智不清，掉落在防火巷的遮雨棚上，但她住處大樓公用空間窗戶非常小，如何跌出窗外她自己也記不清楚。里長則說，林女疑似夢遊，從3樓掉落。

林女事後向警方供稱，自己有長期吃安眠藥的習慣，當晚吃藥後正要上床休息，睡夢中隱約聞到樓下夜市有奇怪的味道，從9樓一路走樓梯到3樓，到處尋找這股味道，最後往窗戶一探頭不慎失足墜落，所幸僅受輕傷，處理傷勢後，已由家屬陪同返家休息。

▼女子吃安眠藥準備睡覺，突然聞到樓下樂華夜市傳怪味。（圖／東森新聞）

