　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9樓女住戶睡夢聞到「樂華夜市怪味」…半夜開窗詭墜樓！鄰聽巨響嚇醒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼警消協助婦人送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲樂華夜市驚傳女子墜樓，半夜摔落遮雨棚。（圖／記者游宗樺攝）

記者許力方、游宗樺／新北報導

新北市永和樂華夜市附近發生一起墜樓案，鄰居大半夜突然聽到「碰」的一聲巨響，傳出陣陣哀嚎聲，嚇得趕緊報案。43歲林姓女住戶從3樓摔到2樓遮雨棚上被接住，導致右腳小拇指撕裂傷，送醫後無大礙；她供稱當晚吃了安眠藥入睡，疑似夢遊從9樓一路走到3樓，聞到奇怪的味道後一探頭就失足。

事發於12日凌晨3時許，樂華夜市附近民眾突然聽到奇怪聲響，全部跑出來查看，警消也獲報趕到場，穿梭巷弄中尋找案發現場，出動雲梯車查看，最後在一棟公寓2樓鐵皮遮雨棚上發現林女，她痛得不斷大聲哀叫，最後架梯子救出人，她右腳小拇指有撕裂傷，送永和耕莘醫院急救後無生命危險。

▲▼警消協助婦人送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消協助救出女子，送醫無大礙。（圖／記者游宗樺翻攝）

事發現場為狹小的死巷，婦人墜樓當下受到驚嚇，神智不清，掉落在防火巷的遮雨棚上，但她住處大樓公用空間窗戶非常小，如何跌出窗外她自己也記不清楚。里長則說，林女疑似夢遊，從3樓掉落。

林女事後向警方供稱，自己有長期吃安眠藥的習慣，當晚吃藥後正要上床休息，睡夢中隱約聞到樓下夜市有奇怪的味道，從9樓一路走樓梯到3樓，到處尋找這股味道，最後往窗戶一探頭不慎失足墜落，所幸僅受輕傷，處理傷勢後，已由家屬陪同返家休息。

▼女子吃安眠藥準備睡覺，突然聞到樓下樂華夜市傳怪味。（圖／東森新聞）

▲▼新北女睡夢聞到「樂華夜市怪味」…找6層樓探頭詭墜樓！半夜狂叫。（圖／東森新聞）

▲▼新北女睡夢聞到「樂華夜市怪味」…找6層樓探頭詭墜樓！半夜狂叫。（圖／東森新聞）

▲▼新北女睡夢聞到「樂華夜市怪味」…找6層樓探頭詭墜樓！半夜狂叫。（圖／東森新聞）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南工人開車詭異撞山亡！嘴中塞爆檳榔…竟疑「倒吊子」作怪

輔導長與女兵激烈滾床單！前男友目睹「全程」拍下…賊PO爆怨公社

9樓女住戶睡夢聞到「夜市怪味」…半夜開窗詭墜樓！鄰聽巨響嚇醒

趁沒人拖走女同事！工作室沙發性侵3回　新北男：看到你就忍不住

快訊／嘉義女包包掏刀亂砍「碎碎念」母親　地院：有滅證之虞收押

澎湖女學生搭公車夜歸　「恐怖男乘客」尾隨撲倒

快訊／匯80萬助朱雪璋偷渡！老婆籌不出10萬保金改2萬　船東收押

「最大盜版網gimy」被抄！　警鎖定背後藏鏡人：國立大學高材生

學生情侶出遊台南！男大生疑癲癇症發作　逆向衝撞BMW當場嚇呆

男大生騎山路打滑！遭法拉利爆頭亡　科技老總逆轉遭起訴

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

醉漢開車在十字路口狂轉16圈！ 停馬路中間裸上身大跳「醉拳」

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

台南工人開車詭異撞山亡！嘴中塞爆檳榔…竟疑「倒吊子」作怪

輔導長與女兵激烈滾床單！前男友目睹「全程」拍下…賊PO爆怨公社

9樓女住戶睡夢聞到「夜市怪味」…半夜開窗詭墜樓！鄰聽巨響嚇醒

趁沒人拖走女同事！工作室沙發性侵3回　新北男：看到你就忍不住

快訊／嘉義女包包掏刀亂砍「碎碎念」母親　地院：有滅證之虞收押

澎湖女學生搭公車夜歸　「恐怖男乘客」尾隨撲倒

快訊／匯80萬助朱雪璋偷渡！老婆籌不出10萬保金改2萬　船東收押

「最大盜版網gimy」被抄！　警鎖定背後藏鏡人：國立大學高材生

學生情侶出遊台南！男大生疑癲癇症發作　逆向衝撞BMW當場嚇呆

男大生騎山路打滑！遭法拉利爆頭亡　科技老總逆轉遭起訴

屏東測量員山區離奇昏迷！送醫1天死亡　竟因「耳朵傷口」致命

電烙鐵割包皮！密醫超瞎理由害他們「整組創傷」　下床痛到腿軟

SBL／九太新洋將NBA快艇跳跳人助陣　道森13日清晨抵台

台南工人開車詭異撞山亡！嘴中塞爆檳榔…竟疑「倒吊子」作怪

虧慘！再閉門打球隊恐ㄍㄧㄥ不了一年　大聯盟渴望恢復進場

小五女吵鬧　雲林「碗粿爸」送300條蘿蔔糕！咬牙賠3萬：誠信最重要

百碗牛肉麵3.9萬全民買單？網抓包「最貴一碗270」灌爆丁怡銘臉書

OL求職急找工作！被開「月陪睡8次」條件　她答應3個月後崩潰

輔導長與女兵激烈滾床單！前男友目睹「全程」拍下…賊PO爆怨公社

Instagram首頁介面改版！新增短影片、商店圖示大風吹

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

社會熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

女遭惡煞圖釘插頭！還逼她「拿鋸齒鐵夾性侵自己」爆血

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

最大盜版網gimy被抄！　警鎖定高材生

女騎士撞上超跑小牛　車主霸氣回：不用賠

「健康天使」口罩竟是黑心貨　逾千萬片狂銷！

學生情侶出遊疑癲癇症發作　逆撞BMW

快訊／內湖公車撞死人！駕駛認「吸毒」遭起訴

澎湖女學生搭公車夜歸　遭恐怖男乘客撲倒

快訊／嘉女砍母　有滅證之虞收押

更多熱門

相關新聞

樂華夜市傳墜樓　婦人摔遮雨棚直哀嚎

樂華夜市傳墜樓　婦人摔遮雨棚直哀嚎

新北市永和區12日凌晨3時許，一名婦人從樂華夜市內一棟公寓高處墜下，摔落在2樓的鐵皮遮雨棚上，痛得不斷大聲哀號，附近住戶聽到後紛紛打電話報警，警消獲報出動雲梯車等救助車輛到場，將腳部受傷的婦人救下送醫，所幸其意識清楚並無生命危險。警方已派員到醫院，以釐清婦人墜樓原因。

新郎婚禮當天墜樓！新娘繼承遺產挨告

新郎婚禮當天墜樓！新娘繼承遺產挨告

即／台中17歲女高中生墜樓　搶救無效亡

即／台中17歲女高中生墜樓　搶救無效亡

砍死鄰居43F跳下　再砸死無辜女路人

砍死鄰居43F跳下　再砸死無辜女路人

安眠藥配紅酒更好眠？她照做嗜睡症上身

安眠藥配紅酒更好眠？她照做嗜睡症上身

關鍵字：

樂華夜市安眠藥墜樓

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

2位男神現身台北車站大廳

妻打流感疫苗命危　醫費破200萬

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面