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新郎婚禮當天「墜樓身亡」！新娘繼承800萬遺產…遭公婆告上法院

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▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲新郎婚禮當天在女方家頂樓墜亡。（圖／視覺中國）

記者柯振中／綜合報導

大陸一名張姓女子早前與王姓男子結婚，但王男婚禮當天在女方家的頂樓墜亡，導致王男的父母傷心斷腸。豈料張女在丈夫去世的第三天，立刻要求法院查封王男的遺產，繼承了人民幣183萬元（約新台幣789萬元）的存款、一戶21坪的房子以及一輛高級轎車，導致公婆氣炸提起訴訟。

綜合陸媒報導，張女與王男2019年3月8日登記結婚，當年3月23日舉辦婚禮，不料婚禮過完沒多久，王男從張女家的頂樓墜下，送醫後仍不幸身亡。

張女承受了喪夫之痛，王男的父母也失去了兒子，心中一樣有巨大的不捨。豈料王男去世的第三天，張女突然向法院申請「查封遺產」，最後繼承丈夫名下的所有財產，包含183萬元（人民幣，下同，約新台幣789萬元）的存款、一戶21坪的房子及一輛豪車。

▼丈夫墜亡後，妻子繼承所有遺產。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼繼承遺產。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

王男的父母發現兒子的遺產被妻子繼承，感到相當生氣，立刻提起訴訟，因為兒子每個月薪水只有3,000元（約新台幣1萬3,000元），怎麼可能存到183萬，是因為他們怕自己出了意外，才以兒子的名義存款。

對此，張女的向法官主張，這種說法有違常理，若王男的父母真的發生意外，遺產將由王男繼承，以王男的名義存款，根本就是多此一舉。而當地法院一、二審也認定，王父提供的證據不足，不能證明王男的存款為自己所有，因此判定敗訴。

▼王男的父母提起訴訟，被法院判敗訴。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼繼承遺產。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

王父的辯護律師將事件向媒體公開，男方家裡根本不曉得有這段婚姻，婚禮當天也沒有半個親友到場，甚至在出庭以前，王父、王母根本不曉得媳婦長怎樣，而且才剛辦完婚禮，王男就意外身亡，案件巧合地令人費解。王父已經提起訴訟，向遼寧高級人民法院提起上訴，案情仍要待法院判決。

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▼王男都還沒出殯，妻子立刻到法院要求查封遺產。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼繼承遺產。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

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