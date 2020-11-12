冠軍牛肉麵免費吃！黃珊珊掏2萬2千元請100碗　網讚爆：沒統編

▲黃珊珊自掏腰包請100碗牛肉麵，邀請民眾一起享用。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」無端遭指使用萊克多巴胺肉品，台北市副市長黃珊珊12日晚間帶著北市府官員一起到店家享用好吃的牛肉麵，甚至自掏腰包花了2萬2000元、100碗招待民眾享用，店家再加碼每日10碗，自13日至15日每天前30名客人，招待1碗「麻辣藤椒牛肉麵」。

台北市長柯文哲12日於行政院會上呼籲中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，事後卻遭行政院發言人丁怡銘回嗆「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」。對此，牛肉麵冠軍皇家傳承牛肉麵透過臉書秀出檢驗證明，沒有使用萊克多巴胺牛肉，北市副市長黃珊珊也在貼文下聲援「他們可以攻擊我，但不應該傷害你們，抱歉讓你們受累了！」

此外，黃珊珊傍晚也帶著市府同仁「學姐」黃瀞瀅、觀傳局長劉奕霆等幕僚一起到店家享用牛肉麵，並且特別自掏腰包，交代每日招待20碗「麻辣藤椒牛肉麵」給來新海店的民眾享用，皇家傳承負責人表示每日再加碼10碗，還貼出發票證明黃珊珊確實是自掏腰包，有眼尖網友發現「沒有打統編」。

皇家牛肉麵店在臉書再次聲明，一定秉持食安良心，不但依循政府法規經營，更是使用具有合格證書、來源證明之牛肉，並站在消費者立場為民眾食安把關。

牛肉麵招待活動自13日至17日上午11點開始，每日前30名，每人招待一碗「麻辣藤椒牛肉麵」，限定內用，皇家牛肉麵感謝台北市政府的力挺。

▼業者貼出發票證明黃珊珊自費請客，網友大讚沒有打統編。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）



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