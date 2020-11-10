北市旅遊補助要來了！12月公布自由行方案　觀傳局：盡量爭取額度

▲柯文哲指出，從12月開始搶救台北觀光業。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／台北報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，觀光業受到嚴重影響。對此，台北市長柯文哲9日預告，從12月開始，計畫補助自由行、團客，預計搶救觀光業，直到明年3月燈會結束。北市關傳局也證實這件事，希望能努力提高額度，盡量與中央補助的「每人1,000元」相同。

台北市議會10日進行市政總質詢的議程，民進黨議員江志銘質詢時詢問，為了抗議開放萊豬，民眾黨將參加11月22日的「秋鬥」行動，柯文哲與其參加這種活動，不如好好思考，如何搶救台北市的觀光產業。

柯文哲回應，新冠疫情仍相當嚴重，全球8日新增的病例高達61萬例，國外的觀光客進不來，觀光業非常慘。柯文哲說，接下來會推動救急方案，補助時間預計到明年3月。

▲柯文哲呼籲，補助救急不救窮，針對國外旅客的觀光業者過得很慘，要自己想辦法轉型。（圖／記者李毓康攝）



對此，台北市觀傳局局長劉奕霆說明，還會推動自由行與團客的補助方案，預計12月會正式公布，對象包括自由行旅客、團客，時間預定到明年3月，燈節結束前都能受理。觀傳局也承諾，會努力提高額度，盡量與中央的補助標準相同，每人補助1,000元。

柯文哲也呼籲，目前針對國外旅客的觀光業者過得很慘，這次的補助是救急不救窮，希望業者能夠想辦法轉型，變成國旅面向，或是其他方面。

從聖誕節開始，到過年期間，台北市府預定推出6項大型活動，包含聖誕新年城、公館聖誕季、跨年活動與北燈節等活動。副市長蔡炳坤指出，會想辦法爭取補助額，方案研擬完畢，會再進行公布。

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