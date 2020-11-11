2022戰台北、台中？黃珊珊、蔡炳坤同框：我們都還在讀書





▲黃珊珊、蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲底下的3名副市長黃珊珊、蔡炳坤和彭振聲被週刊點名分別要參選2022年台北市長、台中市長和高雄市長選舉，其中，黃珊珊、蔡炳坤為爭奪市政曝光度，而成為競爭關係。

對此，黃珊珊、蔡炳坤11日聯袂出面澄清，黃珊珊說，「我們都還在讀書」，市政行程本來就是工作，不會把它當作選舉或曝光機會。

蔡炳坤也回應指出，他跟黃珊珊不僅只是辦公室在對面，其實雙方互動非常多，對方有對方的專業，自己也有自己的專長，本來就合作的很愉快。

蔡炳坤說，3名副市長各有分工，權責也很分明，黃珊珊過去當過民意代表，對各方都很熟識，也勤跑地方基層；自己負責的局處很多，尤其是活動類型的，包括教育、文化、觀傳等，但因為活動很多，有時候自己也跑不了，就會主動把活動送到黃珊珊辦公室，看對方能否幫忙。

蔡炳坤提到，有時候即便自己有去現場，也會跟同仁交代邀請黃珊珊，因為黃珊珊跟地方熟識，所以他常常開玩笑說「副副得正」，這段期間辦公室之間的磨合應該非常順利，也會越來越好。

關於被點名挑戰2022年台北市、台中市選舉，黃珊珊說，「我們都還在讀書」，市政行程本來就是他們的工作，不會把它當作選舉或曝光機會。

蔡炳坤則認為，目前為止沒有參選台中市長的打算，現在柯市府已經執政6年了，很多市政相當成熟，希望透過各種方式讓市民了解他們正在做什麼，也會從中檢討未來2年還能做什麼，「我倒覺得這跟選舉根本沒有關係。」

至於各局處發行程時不知道要邀請哪位副市長的說法，黃珊珊回應，應該一點都不用擔心，因為他們2人每天都在溝通，這情況已經長達1年了，有什麼狀況，她與蔡炳坤就能直接溝通，局處裡面可能有一些想法跟誤會，但這是很容易解決的，這沒有什麼，只要大家說清楚，「像我如果覺得這行程不是我的，我會問為什麼助理有排，這很正常。」

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