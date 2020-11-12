南投醫院75支iPhone12送醫師　以為是開玩笑...同業：只能羨慕

▲衛福部南投醫院院長洪弘昌（右）買了75支iPhone12送給編制內的醫師。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者白珈陽／南投報導

今天是1年1度的醫師節，衛福部南投醫院院長洪弘昌，為感謝院內同仁在疫情期間作為防疫第一線人員犧牲奉獻，特地從自己的互助金中撥款，買了75支iPhone12送給編制內的醫師，並從10日起陸續發放。起初南投醫院的醫師們聽到風聲還以為是開玩笑，直至手機到手後個個又驚又喜，也令其他醫院的醫師羨慕不已。

自新冠肺炎疫情傳出，全國醫師都繃緊神經，作為第一線防疫人員悉心付出，而醫療資源匱乏的南投更是格外辛苦，有許多鄉親為表達感激，多次主動贈送餐點、物資給予醫療人員，展現台灣最美的風景。

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適逢醫師節，洪弘昌為體恤近來特別辛苦的醫師們，買了蘋果最新的iPhone12給院內編制的75名醫師，以表感謝之意，這75支iPhone12在前2天陸續發放完畢。一開始有醫師聽到消息還以為是在開玩笑，沒那麼好的事情，最後真的將手機拿到手後，才開心直呼「真的太驚喜了」。

▲拿到i Phone12，醫師們個個又驚又喜。

75支iPhone12約價值200多萬元，有民眾好奇這筆錢從何而來？原來，南投醫院的醫師間有成立互助會，以往的醫師節之類的活動大多是聚餐，不巧今年遇上疫情，為了防疫減少群聚機會，聚餐也就都沒了，於是洪弘昌就決定將節省下來的經費挪作此用。

洪弘昌的用心，讓南投醫院的醫師相當感動，有的醫師將手機拿回家送給女兒，也有的醫師把手機當作獎品供基層醫護人員抽獎，貴重又實用的手機就是最實質的回饋。然而，南投醫院裡不是只有醫師有此禮遇，如遇護理師節、放射師節等醫護人員的節日，院方也會贈送如知名品牌的水壼的禮品，洪弘昌表示，希望如此可以將醫院上下凝聚一心，共同為社區民眾帶來更優質的醫療服務。

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