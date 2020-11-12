雙鋼印首出包！「健康天使」合法非法一起交　食藥署坦言難追查

▲彰檢查獲口罩公司未經許可製造醫療用口罩對外販售案件。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩國家隊之一的「健康天使公司」，被民眾檢舉私設產線違法製造口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販售，合計賣出千萬片，其中有421萬片混入國家口家隊通路。食藥署下午坦言，因為健康天使口罩沒有特別鋼印，加上產品是「合法」與「非法」混在一起繳交，追查流向與通路有難度。

彰化地檢署11日上午接獲檢舉，口罩製造商健康天使股份有限公司違法製造製造口罩並販售，這是雙鋼印口罩首度出包，再次打擊國家隊名譽。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，廠商主要是申請製造醫用口罩「擴充未事先告知」，這部分檢調已在進行偵辦，會請食藥署跟衛生局針對藥事法做處置。

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依據彰檢公佈資料，「健康天使」合計賣出1033萬1300片，其中421萬2000片繳交給國家隊，檢調也在現場扣押未經核准製造口罩381萬2000片、口罩機2臺、雙鋼印模具7組。目前全案經檢察官訊問後，認盧姓負責人涉嫌違反藥事法罪嫌，並諭知交保新台幣80萬元。

食藥署表示，口罩國家隊生產的口罩，是透過中華郵政輸入到健保藥局，健康天使公司與過去黑心口罩不同之處，在於其有一條合法產線，因此要辨認是否全為非法口罩，還有待檢調提供批號。由於全案已進入檢調偵辦程序，食藥署會也協助追扣下游口罩，並提供法規協助。