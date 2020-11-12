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「Taiwan can help」遭世衛封鎖　蔡英文「一招」神破解

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▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織（WHO）在臉書上封鎖「Taiwan can help」留言，引起國人強烈反彈，許多立委開始分享破解方法，總統蔡英文透過自己的臉書，捍衛「Taiwan can help」的精神，還使用特殊字體提供網友破解方法。

蔡英文表示，「ⓉⒶⒾⓌⒶⓃ ⒸⒶⓃ ⒽⒺⓁⓅ的精神，捷克的好朋友最懂」，也恭喜捷克參議院的韋德齊議長（Miloš Vystrčil）順利連任。

蔡英文說，韋德齊議長有原則、有領導力，是台灣真正的朋友，不僅致力提升台捷關係，最近WHA復會，也連署支持台灣參與WHO。除了感謝韋德齊的力挺，也期待未來一起努力，繼續促進台灣和捷克之間更多的交流合作。

WHA在9日起至14日復會，因應疫情採全線上方式舉行，台灣最終仍未收到邀請函。WHO在官方臉書上開啟直播，網友發現，在貼文下方留言「Taiwan can help」，該留言立刻被封鎖，出現紅色框框，無法送出。

雖然留言被禁，但不少網友在立委陳柏惟貼文底下急中生智，「不能留台灣就留中國，#CHINA CAN HURT」、「不要有空格就可以了TaiwanCanHelp」、「改成這樣的字體就成功了！」，甚至有人發揮創意，說要把帳號名稱改成Taiwan Can Help，去洗一排留言。

▼總統蔡英文透過自己的臉書，捍衛「Taiwan can help」的精神。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文透過自己的臉書，捍衛「Taiwan can help」的精神。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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