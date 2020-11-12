陳柏惟怒WHO禁留言「Taiwan can help」！　網急中生智刷破解法

記者蕭羽耘／台北報導

台灣在中國阻撓下，確定無法出席第73屆世界衛生大會（WHA），現在甚至連世衛大會（WHO）官方臉書，也無法留言「Taiwan can help」詞彙。對此，立委陳柏惟12日PO照諷刺，什麼是言論自由？WHO完美示範。

▲WHO總部。（圖／路透社）

WHA在9日起至14日復會，因應疫情採全線上方式舉行，台灣最終仍未收到邀請函。WHO在官方臉書上開啟直播，網友發現，在貼文下方留言「Taiwan can help」，該留言立刻被封鎖，出現紅色框框，無法送出。

記者在12日上午10時許實測，留言一樣無法送出。台灣字眼無故被禁，陳柏惟12日PO照諷刺，什麼是言論自由？WHO完美示範。

雖然留言被禁，但不少網友在陳柏惟貼文底下急中生智，「不能留台灣就留中國，#CHINA CAN HURT」、「不要有空格就可以了TaiwanCanHelp」、「改成這樣的字體就成功了！」，甚至有人發揮創意，說要把帳號名稱改成Taiwan Can Help，去洗一排留言。

▼WHO官方臉書禁有台灣字樣的留言。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

對此，外交部長吳釗燮12日在立法院受訪表示，我方對於這種政治做法感到非常不滿和遺憾，已經提出抗議。他表示，台灣參與WHO的權益在全球各地有非常多人支持，大家都看到，這次不管歐洲、拉丁美洲、非洲等，一共有超過1700位的國會議員力挺台灣，這個已經成為一個全球共識，在未來這段時間，我們會繼續努力爭取國際社會支持。