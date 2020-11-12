4名泛民立法會議員遭拔官！　陸嗆：外國插手注定死路一條

▲香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

港府11日根據人大規定，即時取消4名民主派香港立法會議員資格。消息曝光後，引發國際社會譴責。對此，大陸外交部駐港公署發言人今（12）日稱有關決定「合理合法，正當必要」，並嗆說任何插手香港事務的干預言行，必將遭到全體中國人民的堅決回擊，「任何人企圖打香港牌遏制中國，都注定是死路一條」。

發言人表示，香港個別立法會議員違背誓言、不守規則、藐視法律，肆無忌憚破壞立法會運作，一意孤行干擾香港政治體制和管治的正常運行，甚至還拒絕承認國家對香港行使主權以及香港作為國家一個地方特別行政區的憲制地位，乞求外國制裁香港，甘做外國勢力的「馬前卒」 ，與「一國兩制」和基本法為敵，鐵證如山，不容抵賴，全國人大依法剝奪其議員資格正當必要、天經地義。

發言人嗆說，西方一些政客惡意攻擊、詆毀中國依法明確香港立法會議員資格的正義之舉，完全是顛倒黑白、信口雌黃，並批他們搞雙重標準，公然干涉中國內政，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，並強調上述舉措是不會得逞的。

「香港是中國的香港，沒有人比中國政府更有誠意和決心全面準確落實『一國兩制』，沒有人比中國政府更關心香港繁榮穩定和香港居民的福祉。」發言人指出，若有插手香港事務的干預言行，都必將遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的堅決回擊，「任何人企圖打香港牌遏制中國，都注定是死路一條」。

另外，國民黨表示，不樂見任何限制香港自由民主法治發展的作為，目前中共當局的作法正持續削弱香港與中共當局的互信，國民黨希望北京當局審慎思考對香港的治理態度，還給港人治港的空間與承諾，重建香港社會與中共當局的互信。

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