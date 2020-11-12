白宮國安顧問譴責港議員遭取消資格　「一國兩制」成中共遮羞布

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國白宮國安顧問歐布萊恩今天發表聲明，譴責中國當局取消4名香港泛民主派立法會議員資格（俗稱DQ），並指出「一國兩制」已成為中共在香港擴大一黨專政的遮羞布。

歐布萊恩（Robert C. O'Brien）發出聲明表示，北京的作法無疑是中國共產黨公然違反其根據中英聯合聲明作出的國際承諾，與其對香港人民在包括香港基本法下的承諾。「一國兩制」現在僅是中共擴大在香港一黨專政的遮羞布。

歐布萊恩並指出，美國將持續透過「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）、「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）與「香港正常化行政命令」（Executive Order on Hong Kong Normalization）所賦予的所有權力，查明與制裁須為消滅香港自由負責任的人。

香港特區政府11日宣布，泛民主派4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格，港府表示這是依據中國全國人民代表大會常務委員會的決定所執行。

香港泛民主派19名議員11日也召開記者會宣布集體總辭，以抗議北京取消4名議員資格。他們表示將向立法會遞交辭職信，並強調即使總辭，仍會為民主抗爭到底。

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