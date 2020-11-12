會再見的！國泰地勤「排KA隊形」鞠躬道別　前空姐不捨曝港龍味道

▲國泰航空地勤人員鞠躬向旅客道別。（圖／翻攝自Facebook／空姐報報Emily Post）

記者李宜秦／台北報導

國泰航空日前宣布進行企業重組，大幅裁員近6000人，另有2,613位機師及7,346位機艙服務員接受永久減薪留下。臉書粉絲團「空姐報報Emily Post」今日貼出一段影片，全部的地勤人員排出KA隊形，向旅客鞠躬並揮手道別，影片寫下「國泰港龍再見，我們會再見的」，引來許多長年搭乘國泰航班的旅客鼻酸不捨。

空姐報報Emily Post今日發文表示，「看到國泰港龍的朋友PO的影片好感傷，全部的地勤人員排出KA的隊形跟大家揮手道別，真的好捨不得」。Emily原是國泰航空空服員，企業重組後並未接受新合約，選擇離開。

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她表示，「這10年來都是KA載我高雄香港來回，對我來說，看到它就有回家的感覺，回香港上班前，總是拉著行李箱衝到櫃檯劃位，飛完長班後，雖然身心疲憊眼皮超重，但仍然很賣力的拉著行李箱再度衝到櫃台劃位，因為準備要回家放假了，每次上飛機都是吃飽了，我很少吃KA飛機餐，但我一定會跟組員說『只要給我鳳梨酥就好』，變成我記憶中最熟悉的港龍味道，它會永遠以最美的樣子留在我心中」。

▲▼國泰航空進行企業重組。（圖／路透社）

許多網友看完影片也相當鼻酸，留言「曾經我是KA的常客，謝謝你們」、「十幾年來，每次香港回高雄，都是坐港龍，好不捨得啊！」、「謝謝港龍航空班機組員的服務」、「都沒還沒搭過港龍呢…真心難過」。

還有人分享搭機經驗，留言「曾搭乘CX從法蘭克福回臺北的班機，因為在歐洲住了一個月，非常想念台式熱湯，細心的空姐看我的飛機餐都沒動，詢問了我，幫我泡了一杯麵。那杯湯麵，暖心和暖胃的滋味，超過十多年了，我依舊記得」。

國泰航空日前表示，集團必須重組才能繼續營運下去，除了10月21日宣佈整個國泰集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%。透過凍結招聘，加上自然人手流失，實際削減的員工約為5,900 人。

除此之外，國泰航空也要求駐港機師及機艙服務員同意新服務條件。新合約內容要求員工永久減薪，集團內共有2,613位機師及7,346位機艙服務員接受新合約，相當於是98.5％機師及91.6％空服員。