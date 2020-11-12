才剛裁員近6千人！國泰航空宣佈11月「再飛2班高雄－香港」航班

▲國泰航空進行企業重組。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國泰航空集團上月21日公佈企業重組，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員接受永久減薪留下。國泰今（12）日宣布，將開辦高雄往返香港航班，於11月21日及11月28日各推出一班客運航班，象徵服務南台灣旅客不間斷的精神。

國泰航空日前表示，集團必須重組才能繼續營運下去，除了10月21日宣佈整個國泰集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%。透過凍結招聘，加上自然人手流失，實際削減的員工約為5,900 人。

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除此之外，國泰航空也要求駐港機師及機艙服務員同意新服務條件。新合約內容要求員工永久減薪，集團內共有2,613位機師及7,346位機艙服務員接受新合約，相當於是98.5%機師及91.6%空服員。

▲國泰航空飛香港航班時間表。（圖／國泰提供）

大幅裁員與調整集團的國泰航空今日表示，將開辦2班高雄往返香港航班，國泰指出，集團旗下的航空公司已營運高雄-香港航線多年。是次航班將由國泰航空直接營運，以空中巴士A330-300航機提供兩艙等(商務艙/經濟艙)服務，旅客可於國泰航空官網或經由旅行社訂位。

國泰航空對於能持續為南台灣旅客服務感到非常興奮，亦感謝台灣旅客長期的支持與鼓勵。高雄航班開辦後，台灣旅客可選擇由台北、高雄兩地進出。國泰航空未來也將秉持一貫的服務品質和熱忱，為旅客提供最優質的服務。

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