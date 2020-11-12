中捷11/16起開放免費試乘　5星級「時尚歐風主題女廁」貼心開箱

▲▼中捷11/16起開放全民免費試乘，時尚歐風的五星級主題女廁先開箱。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線16日起開放全民免費試乘1個月，捷運公司體貼女性乘客如廁便利，女廁數不但是男性5倍，節省等待時間，在高鐵台中站、松竹站分別以「瑪麗公主」、「博物館」為主題，打造專屬如廁空間，中捷12日首度開箱，讓人一窺廁所內部五星級般舒適裝潢。

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中捷在下周一試營運之前，下午安排媒體搭乘，一行人從市政府站前往高鐵台中站，參觀五星級女廁後，再折返前往松竹站，由於中途都沒有停靠，車速略快但還算穩定，此外，為了不影響沿線兩旁居民安寧而設置隔音牆，乘客也就無法看到車窗外的都市景象。

▲中捷董事長林志盈聯手業者打造五星級女廁。

中捷公司董事長林志盈表示，搭乘捷運的乘客，女性6成多、男性3成多，女性要如廁往往要大排長龍，加上有時要補妝，待在廁所內時間較長，因此中捷規劃全線18個站的男女廁所數是1比5，如果男廁1間，女廁就要5間。

▲▼中捷11/16起開放全民免費試乘1個月。

中捷和百貨公司聯手打造五星級女廁，藉由溫柔女性視角，規劃貼心梳妝台，讓女性乘客得以短暫歇息並寵愛自己，高鐵台中站以「瑪麗公主」設計主題，利用明亮大面積色塊，展現川流不息的愉悅速度感；松竹站則以「博物館」為題，掛滿歐洲油畫，透過沉穩色系，將台中藝文城市意象深植乘客心。

中捷試營運及免費體驗為期1個月，11月16日至12月6日每天7點至晚間8點開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每天6點至晚間12點開放試乘，深夜時段（11點至12點）每15分鐘1班。

中捷公司指出，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站自由進出，且免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，中捷公司也呼籲民眾遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

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