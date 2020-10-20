台中捷運「被丟汽油彈」500人大演練　改善缺失擇日通車

▲盧秀燕表示，中捷日前大規模進行演練，以因應交通部25日履勘，缺失改善後就可擇日通車。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市捷運站日前遭1名乘客引燃汽油彈後逃逸？中捷公司為了面對交通部25日履勘，舉辦500人大規模各種演練，中捷表示，一旦針對履勘後的缺失完成改善，取得營運許可之後，會先辦理試營運，讓民眾免費搭乘，然後視試營運狀況，擇日正式通車。

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市長盧秀燕20日上午在南屯區公所主持的行動市政會議中表示，中捷是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，市府非常重視，會積極面對交通部25日的最後履勘，改善缺失後就可擇日通車。

中捷綠線8月7日完成初勘，交通部訂於10月25日履勘，中捷為此動員近500人進行首次大規模演練，包括員工、清潔人員、志工、北捷局施工同仁與廠商也一起參與。

這次模擬1名旅客在車廂內丟擲汽油彈，造成車廂起火燃燒，多名乘客受傷，行控中心接獲通報後，將列車駐留在文心崇德站，車站人員立即成立自衛消防編組，執行滅火及避難引導，同時通報捷運警察及救護單位支援。

中捷表示，捷運綠線自完成初勘以來，平均每週進行6場次模擬演練，包含行控中心監控系統功能異常、地震、列車站間故障等。

中捷說明，中捷完成交通部履勘小組所提的改善項目，拿到營運許可證後，會先辦理試營運，開放民眾免費搭乘，然後就可擇日正式通車。

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