桃園女廁所更衣...隔板下冒出手機　她用對付蟑螂的那一招反擊

▲桃園市廖姓男子28日上午潛入蘆竹區光明河濱公園女廁企圖偷拍，但遭女子發現後報案，廖男落荒而逃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中的桃園市廖姓男子，28日上午潛入蘆竹區光明河濱公園女廁企圖偷拍，1名女子驚覺隔鄰門縫突然有手機伸出，立即以腳踩踏手機，廖男嚇得落荒而逃，女子趕緊報警處理並上傳網臉書《我是南崁人》粉絲專頁，提醒大家注意這名偷窺狼；蘆竹警方28日下午據報後調查，調閱鄰近數十支監視器查出廖男涉有重嫌，29日下午拘捕廖男到案，但廖對於犯案過程保持緘默，警方偵訊後依害秘密罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市廖姓男子28日上午潛入蘆竹區光明河濱公園女廁企圖偷拍，但遭女子發現後報案，廖男沿著光明路狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，28日上午10時50分，34歲的廖姓男子潛入蘆竹區光明河濱公園公廁女廁企圖偷拍，剛好1名女子進入女廁，驚覺隔壁傳來聲響，但沒有如廁聲音，隨後看到門縫有手機伸出，女子立即踩踏手機，廖男嚇了一跳立即奪門而出，沿著公園狂奔數百公尺，騎上自行車網桃園區方向逃逸。

案發前騎乘自行車四處遊晃，最後來到蘆竹區的光明河濱公園，並趁四下無人之際，偷偷潛入一間女廁內，而後便因遭到被害人發現，倉皇奪門而出，才未能得逞。嫌疑人最後沿著光明路一路跑到中正路109巷口時，才轉騎乘自行車回到桃園區。

受害女子28日在臉書《我是南崁人》粉絲專頁PO文，「在蘆竹區光明河濱公園女廁遇到偷窺狼，從隔壁廁所下方隔板伸出手機過來，聽到有聲音但沒有人上廁所，於是就發現對方偷拍，自己用腳踩向他手機前面，對方才趕緊收回開門出去。」受害女子籲請女性同胞、家長以後到公廁前先查看一下隔壁間，她走運，只是更換上衣…

▲桃園市廖姓男子28日上午潛入蘆竹區光明河濱公園女廁企圖偷拍，事後廖男騎著自行車往桃園區住家逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方於28日下午據報後調查發現，廖男當天上午獨自潛入女廁，打算以手機偷拍女子如廁畫面，被受害女子發現後奪門而逃，警方查出廖男案發前曾騎自行車在附近閒晃，偷拍失敗沿光明路狂奔數百公尺後到中正路109巷口，騎上自行車，再騎回位於桃園區住處。

警方29日下午到其桃園區住處逮捕到案，廖男對於偷拍案始終保持緘默，僅回答姓名住址等基本資料，警方偵詢後將監視器影片面與截圖等證據，依妨害秘密罪嫌移送桃檢署偵辦。

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