台中捷運18站唯一商圈　天津商圈街頭時尚快閃秀萬聖夜登場

▲台中市天津服飾商圈主委吳永芳（右2）和經發局商業科長羅月卿（左2）歡迎大家萬聖夜來欣賞街頭時尚快閃秀。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運預計12月25日聖誕節前通車，沿線18個車站唯一緊鄰商圈的就是天津服飾商圈，商圈業者為了搶搭捷運帶來的龐大商機，31日萬聖夜將和市政府經發局在文心中清站旁的廣場合辦時尚快閃秀，除了有模特兒街頭走秀之外，當晚走秀服裝全部拍賣，所得全捐給社福團體。

天津路服飾商圈主委吳永芳表示，搭配捷運通車所帶來的人潮，天津商圈擁有地利之便，距離文心中清店不到200公尺，是捷運沿線唯一商圈，服飾業者把握商機，後天晚上6點半起在站旁廣場舉辦秋冬服飾發表會，與往年不同的是，今年透過10名專業模特兒利用綠燈時，進行40套服裝走秀，衣服都是偏韓系，在商圈都買得到。

吳永芳還說，現場除了有專業模特兒走秀，秀出今年秋冬最新流行穿搭之外，中場還有可愛的小朋友穿著最新的童裝登台練膽，可愛度破表，呈現出童真的一面，活動最後還有公益義賣，將走秀的服裝一件不留的全部拍賣，所得全數捐給社福團體。

經發局商業科長羅月卿表示，市長盧秀燕非常重視商圈發展，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，聚集超過300間店家，有如台北的五分埔，今年秋冬走秀發揮很大的創意亮點，結合馬路以快閃秀的概念演出，更重要的是還搭配愛心公益拍賣，讓活動有創意又有愛心。

捷運公司表示，天津商圈緊鄰文心、中清捷運站，年底通車後，民眾買衣服逛街甚至是逛年貨大街都可以搭乘捷運，便利快速，節省找停車位的時間。

當晚現場有14家攤商銷售最新秋冬新品及春夏過季服裝，業者祭出買百元送1張摸彩券，獎品包括電動自行車、Switch等。

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