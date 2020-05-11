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護理人員辛苦了！5月12日護理師節　林智堅慰勞送花

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▲新竹市長林智堅特地前往東區公所慰勞第一線防疫英雄。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅特地前往東區公所慰勞第一線防疫英雄。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

護理人員辛苦了！武漢肺炎期間，衛生所的護理師團隊肩負確診者、確診接觸者（居家隔離者）的個案管理及疫調工作，其中新竹市東區衛生所案件數最多，防疫百日來11位護理師平均一人照顧56個個案，護理長黃亞菊、護理師謝明芳，更曾在與居家隔離者確認健康狀況時，從尋常的感冒症狀中發現可疑之處，進而發現確診，有如偵探查案；密度極高的防疫工作，也曾讓她們最長一個月沒跟孩子講到話。明日，新竹市長林智堅特地前往東區公所慰勞，感謝第一線防疫無名英雄的奉獻。

林智堅表示，1月23日二級開設、2月27日一級開設，當時沒人曉得面對的敵人是甚麼樣子，而他幾乎與大家同一時間投入防疫工作，是最能體會大家辛勞的人。他率團隊投入抗疫，戒慎恐懼面對每一天，最怕在半夜或凌晨接到緊急電話，回家也必須與孩子保持距離，只因平時「哪裏越危險就越要往哪裡去」，但這份帶給市民更好生活的責任，讓他替團隊感到驕傲。

因此林智堅特地前往竹市東區衛生所，感謝衛生局與許多第一線同仁的付出，讓大家在動盪的一百多天中，能逐步恢復正常的生活。如今疫情稍有趨緩，他也代表市民朋友感謝這27位護理人員，並祝他們護師節快樂！

護理長黃亞菊分享抗疫經驗，她說，除夕煮年夜飯到一半時接到通知衝回衛生所開會，從那時起就再沒休過假，身為兩個孩子的母親，某天還發現兒子的聯絡簿已經一個多月沒有簽名，讓她只能心疼地耐心解釋，兒子也從一開始的不諒解，到後來深深以她為榮：「媽媽在對抗武漢病毒！」

林智堅也帶來驚喜影片，由護理長黃亞菊、護理師謝明芳的孩子錄一段話祝福媽媽母親節、護理師節快樂，影片中也訪問了謝明芳小兒子「知道媽媽的工作都在做甚麼嗎？」兒子童言童語地說「打電話被（居家檢疫者）罵」，讓大家又心疼又好笑；大兒子則坦言其實也會擔心媽媽染病，但謝謝媽媽這麼辛苦勞累，卻依然努力陪伴家人。

東區衛生所護理師謝明芳說，護理師有時候要像偵探一樣，在每日與居家隔離者的關懷電話中，細心的追蹤對方身體狀況，抽絲剝繭才從看似感冒的病例找出可能病灶，後續送往醫院協助確診，也大幅降低社區感染的風險。

她說，透過電話、通訊軟體陪伴確診個案、確認他們的身心狀況是衛生所護理師主要的任務之一，她們往往在確診者痊癒後，還持續關懷個案回到日常生活的狀況，個案許多的苦衷無法向其他人透露，也因為曾感染遭受到許多歧視與不諒解，醫護團隊最了解個案狀況，反而成為他們最大的心理支柱。

她說，印象最深是關懷一對曾接觸確診者、被居家隔離的懷孕夫妻，陪伴他們度過煎熬的14天，最後平安解除後，這對夫妻頻頻向她道謝，雙方建立起深厚的信任關係。

「醫護不需要太多的掌聲，只需要滿滿的肯定。」謝明芳說，護理師團隊必須與大量的居家隔離者接觸，包括送居家關懷包、填寫資料等等，每一次都是戰戰兢兢全副武裝，回到家第一件事就是進廁所清洗全身，大家每天都背負著很大的壓力，她因此聽到排擠醫護的案例都會特別難過，過程中不斷問自己，明明在做對的事情，為什麼會受到這樣的對待？

林智堅表示，從農曆年前竹市進行第一案武漢肺炎疫調開始，三區衛生所啟動居家隔離追蹤與關懷機制，每位護理師平均要照顧56個個案，負責居家管理、疫情調查、入境管理等繁重工作，並同時兼顧疫苗接種等衛生所平日業務，只為妥善照顧市民朋友。

東區衛生所表示，截至5月初，全市27位護理師總共管理8百多位個案，每天中午及晚上9點都要進行體溫追蹤，一旦發現體溫有變化的時候，就會開始每30分鐘密切的主動聯繫，保護個案的健康安全，同時也降低社區感染的風險。

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