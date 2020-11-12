押人討債145萬卻16刀砍死人　3煞二審傷害致死罪輕判

▲林姓男子押人討債，卻於樓梯間砍殺對方致死，二審判刑9年半。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林揚智不滿屠姓男子積欠145萬元債務，去年底強押屠男至新北市新莊區一間辦公室拘禁，打算剪斷他的手指逼債；但屠男趁機逃脫，卻遭林男及2名共犯持2把開山刀砍死，一審法院依殺人罪分別判刑12年與11年，案經上訴，高院二審改認定僅犯傷害致死罪，分別判刑6年8月到9年半不等。可上訴。

檢方起訴指出，林男因不滿屠男借款145萬元，歷經年餘仍未清償，且幾經催討都沒結果，就在去年12月16日下午2時許，邀集沈姓友人一同駕車前往新北市永和區等候屠男。屠男現身後，林男就上前要求屠男上車商議還款事宜，但屠男上車後還是表示無法籌錢還款。

林男不滿，將車輛開到新北市新莊區，把屠男拘禁在某二樓辦公室內，並找來王姓、楊姓友人，共同看管。由於屠男始終不願還錢，林男光火，命將屠男帶到另一間辦公室內，威脅以油壓剪剪掉屠男手指，屠男假意配合，趁著走出辦公室之際逃跑。林男一夥人將他圍在樓梯間，由於屠男逃跑時隨手抓了一把小剪刀，再加上他身材高大，竟以一把小剪刀抵擋林男等4人。

一夥人取出2把開山刀，朝屠男猛砍，屠男浴血奮戰，但最後身中16刀、不支倒地，眾人見他渾身是血，趕緊將他送醫急救，但又擔心被警方查出，還先以假車牌遮蔽，最後將屠男送到醫院丟包。屠男送醫後不治，警方正準備追查時，王男出面向警方投案，警方循線逮捕林男等共犯，檢方依照「殺人」、「妨害自由」等罪提起公訴。

一審認定林男、沈男、王男等3人，攻擊屠男時均朝頭胸等要害部位下手，具有殺人的不確定故意，成立殺人罪，因此將林男、沈男分別判刑12年、王男判刑11年，另外楊男未動手砍殺，僅犯妨害自由罪，判刑1年2月。

案經上訴，二審高等法院審理後，改認定林男等人犯傷害致人於死罪，其中林男、沈男分別判刑9年6月與9年2月，王男因出面投案犯後態度良好，改判刑6年8月，另外楊男則維持1年2月刑期。可上訴。