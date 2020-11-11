槍殺「台版無間道」貓霖幫幫主　2槍手再判無期徒刑

▲槍殺貓霖幫幫主江宗霖的槍手林哲汶（左）、林文慶（右），二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地方角頭、「貓霖幫」幫主江宗霖，多年前因金援幫內「軍師」報考司法官，以作為不法犯罪的保護傘，並重用前刑警擔任副幫主，被稱為「台版無間道」而聲名大噪。但他去年9月間在龍潭街頭遭2名「雨衣槍手」近距離連開6槍槍殺，結束爭議的一生。高等法院審理本案，11日再將2名槍手判處無期徒刑。可上訴。

綽號「貓霖」的江宗霖，一開始在桃園石門一帶佔地盤向攤販收保護費，但日漸壯大後，他在2002年成立「貓霖幫」，以暴力討債、圍標土地買賣等不法手段，經營黑幫組織。他曾經金援幫內擔任「軍師」、輔大法律系畢業的黃中勛報考司法官，以作為暴力討債等不法犯罪的保護傘，並重用曾在台北縣警局擔任刑警的薛宗翰擔任副幫主，並利用2人的名義，開設法律事務所，協助自家黑幫處理司法問題，猶如電影《無間道》在台上演。警方2005年大規模掃黑，瓦解「貓霖幫」，但這也讓江宗霖聲名大噪。

而江宗霖近年來將不法事業版圖擴展到大陸、柬埔寨等地，還跨行經營詐騙集團。而他2019年9月間因母喪回到台灣，就在處理完母親後事後，第二天就遇到死劫。當天上午，他從自家開車外出時，2名「雨衣槍手」就衝至汽車駕駛座外，各持制式及改造手槍接續朝江男分別開了3槍，總計6槍，槍槍均打中要害。江男雖爬到副駕駛座打算逃開，但仍傷重不支，但2名槍手不死心，還以槍托重擊江男頭部10多下，隨即逃逸。江男送醫不治，死時年僅48歲。檢警鎖定30歲林哲汶、27歲林文慶，將2人逮捕到案，2人供稱因在大陸昆明與當地友人經營事業，與死者發生財務糾紛而心生不滿，才伺機報復。檢方依照「殺人」、「槍砲」等多項罪名提起公訴。

一審法院將2人重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，二審高等法院於11日宣判，仍依照「殺人」、「槍砲」、「加重竊盜」等多項罪名，將2人判處無期徒刑、褫奪公權終身。2人在庭上不發一語，面色凝重遭還押。

還押過程中，記者詢問「有沒有打算賠償被害人？」、「判處無期徒刑還會上訴嗎？」2人均不回答，隨即坐上囚車。而除本案外，死者遺孀與4名子女也起訴求償，一審判決2人須連帶賠償836萬餘元。

▼貓霖幫幫主江宗霖去年在住家前遭槍殺，警方現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）