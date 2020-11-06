高三男暗戀生恨！「刀插女神喉嚨」噴血亡　堅稱有精神病　

▲女高中生慘被愛慕者捅死。（示意圖／翻攝自Naver Blog、Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一名高中學生劉強（化名）喜歡上了同班的女同學王紫（化名），在表白時被拒絕，便產生了和對方一起死的想法，他深夜潛入女孩的宿舍，用刀捅刺死者脖子數十刀，然後試圖自殺，但經搶救生還。事後，他稱，自己有精神疾病，意圖逃死。

據《北京青年報》報導，2018年8月，劉強因高考成績不理想復讀，在學校期間，喜歡上同班同學王紫。當時兇手表白後，王紫回應，想等高考完再說這事，沒想到成了之後丟命的關鍵。

此後，劉強便無法靜心學習，情緒極不穩定，之後更產生了和王紫一起死的想法。案發前，他購買了鉗子、鋸子和水果刀等作案工具進入學校，並將作案工具隱藏於學校內。學校熄燈後，他人藏在教室內，之後來到王紫的宿舍外，用鉗子、鋸子破壞陽台防護欄。

事發當天凌晨5時許，他潛入寢室，隨後用水果刀多次捅刺女孩，致對方當場死亡。作案後，被驚醒的寢室內其他女生跑出寢室求救。隨後，劉強用水果刀自殺，後被送往醫院救治生還。

經法醫鑑定，王紫符合頭頸部多處創口、右頸內靜脈斷裂、右頸總動脈斷裂致失血性休克死亡。事發後，劉強父母代為賠償王紫父母經濟損失，取得諒解。

死者的同學說，他們普遍覺得劉強性格有點問題，平時說話做事有些極端，有些自卑，還很敏感，他平時跟同學們的關係一般，但性格很古怪，偏激，只要惹到他，脾氣一上來，就開始發脾氣，有一次上課，他可能心情不好，就站起來吼的聲音很大。

一審法院經過審理以劉強犯故意殺人罪，判處其死刑。隨後，他不服上訴。他稱自己有精神疾病，此外由有坦白情節，積極賠償，是初犯、偶犯，更自願認罪悔罪。

11月5日，四川省高級人民法院經過審理，終審改判劉強死緩。四川高院認為，審理期間，劉強確有實際的悔罪表現，可酌情對其從輕處罰，對其判處死刑，可不立即執行。

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