桃園弒母剁頭案更審　檢求鑑定毒物效力最強之依據

▲桃園剁頭弒母案，梁姓男子低頭不語。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院一度將他判處無罪，引發社會譁然，最高法院日前火速撤銷無罪判決，發回更審。更審於9日首度開庭審理，檢察官要求做出鑑定報告的單位，說明為何認為梁男行為時剛好是毒品效力最強時，醫學上依據為何？

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴，一審判處無期徒刑。但案件上訴二審後，高院委請台大醫院、桃園療養院、法醫研究所等單位的鑑定報告，還是認定梁男犯案時，剛好是毒性物質「卡西酮」效力最強的時候，以致於梁男行為時的辨識能力受到毒品影響，最後二審依照刑法19條第1項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」規定，改判梁男無罪，並責付桃園市政府衛生局。判決出爐後，引發譁然。

案經高檢署提出上訴，最高法院9月底火速撤銷本案無罪判決，發回高等法院更審。更審9日首度開庭審理，針對本案的犯罪事實、各項證據，梁男大多回答「沒有意見。」僅在法官詢問警詢筆錄時，梁男表示，被帶回警局時還沒有清醒，事後看了筆錄資料，認為當時紀錄的確實都是事實。「案發至今說的都是實話。」

至於公訴檢察官則請求法院，針對法醫研究所與台大醫院的鑑定報告中，都提到梁男犯案時剛好是毒性物質「卡西酮」效力最強的時候，所以請2單位都針對這部分說明其醫學上根據，若有必要，也請2單位鑑定醫師到庭接受詰問。

另外法官也針對「施以監護」的問題詢問檢辯雙方，是否有必要鑑定？委請什麼單位鑑定？檢察官認為有必要請八里療養院鑑定，至於辯護律師則認為沒必要鑑定，但若有必要鑑定，對鑑定單位沒有意見。梁男還押時，記者詢問「希望鑑定能作為減刑的條件嗎？」梁男低頭不語，步上囚車。