不爽前女友擁新歡！醋男持槍怒射情敵下巴　逃到合歡山辯：去探病　

記者陳羿妏／南投報導

南投縣一處工寮今年1月16日發生槍擊事件！一名張姓男子不滿交往10年的潘姓女友另結新歡，心生不滿之下，持槍前往潘姓情敵工作的工寮開槍攻擊對方，隨即逃離現場，最後於合歡山落網。日前南投地院依殺人未遂罪，將張男判刑7年6月，併科罰金5萬，易服勞役50日，可上訴。

▲潘男剛下班就遭到張男開槍射擊，導致他下巴中槍送醫。（資料照／東森新聞，下同）

回顧事發經過，張男與潘女交往10年，未結婚但育有一子，孰料，兩人感情生變，多次爭吵之下，他認為是潘男從中介入才會導致這樣的局面，內心相當不滿。今年1月16日張男持改造手槍，開車前往潘男工作的工寮埋伏，待潘男下班坐上車，立刻朝潘男頭部開槍，擊中其下巴，隨後逃離現場，經警方連夜搜索，他最後在合歡山武嶺附近遭到逮捕；潘男經搶救後撿回一命，受有上呼吸道槍傷致上呼吸道受損、下頜骨骨折等傷害，事後對張男提告。

對此，張男否認持槍、殺人未遂及逃逸，辯稱案發當天要確認潘女與潘男是否一起待在車內，隨後便開車離開，開山路赴台北探望正在化療的弟弟，而他前後僅見過潘男三次，「他是我的情敵，只是想問『潘女為何給他載？』」

潘女當時則向警方供稱，自己早已與張男分手，事後才認識潘男，但張男卻遲遲不肯放手，最後竟開槍傷人。

法官勘驗證據、說詞後，不採信張男說詞，認為張男因懷疑潘男與潘女交往，進而心生不滿，朝潘男開槍，惟張男行徑已讓潘男身體飽受痛苦，明顯罔顧他人性命，惡性顯然非輕，因此審酌其犯後態度，自述智識程度碩士肄業，依殺人未遂罪，將張男判刑7年6月，併科罰金5萬，易服勞役50日，全案仍可上訴。



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