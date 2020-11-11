伯大尼家園前院長涉侵占公款　「A錢全都認」低姿態表示歉意

▲伯大尼兒少家園前任執行長兼院長林鮑基慧今晚（11日）移送北檢複訊。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

伯大尼兒少家園是由英國宣教士艾偉德在1957年間，在台北市北投租用停業旅館成立「艾偉德孤兒院」，後來「美國世界展望會」邀請艾偉德赴美募款，在木柵現址購地興建房舍，1963年依據《聖經》中蒙神賜福之地的地名，命名為伯大尼育幼院，1971年正式登記立案為兒童及少年福利機構，收容撫養、關懷及輔導失依貧苦與有需專業協助的兒童及少年。

林鮑基慧在2006年到2019年間，擔任伯大尼執行長兼院長期間，還曾與悠遊卡公司出版公益悠遊卡，並找來藝人郭采潔協助代言募款，不過伯大尼董事會在日前接獲檢舉，調查發現林鮑基慧處理的兒少家園帳目不清，懷疑她中飽私囊，已經在6月解除她的職務。

據了解，林鮑在東窗事發後，已經向伯大尼董事會承認A錢。她表示是因為自己與家人有些債務問題，需要資金周轉才會一時起念動用院內公款。目前已經將名下房子賣出，也向親友借錢，目前已賠約300萬元。她也對伯大尼相當抱歉，希望外界不要因為她個人行為而對伯大尼產生誤解。

Her推出「KIEHL'S契爾氏金盞花植物化妝水」

大容量500ml，原價2390元、特價1578元

熱賣50年、神級鎮定、痘痘肌變水煮蛋肌

獨／中壢清秀妹街頭乞討拒回家 無奈社工喊話辛酸爸：別再給她錢

孫安佐三度開庭「一身黑」消瘦許多 孫鵬提前到法院狄鶯未現身