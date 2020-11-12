陸委會諷「褪去羊皮的狼」　國台辦：暴露亂港謀獨卑劣企圖

▲香港立法會四名議員被取消資格。（圖／路透社）

記者曾俊豪、魏有德／台北—北京連線報導

針對大陸全國人大常委會通過議案，造成4名香港立法會議員失去資格，陸委會形容北京是「褪去羊皮的狼」，假借國安之名宰制香港立法會。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日回應，指民進黨當局大肆插手香港事務，暴露其政治操弄、亂港謀獨的卑劣企圖。

陸委會11日透過新聞稿指出，民主社會的立法機關，本即應包容多元意見、允許不同看法。北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，在在印證其「ㄧ國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

▲香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）

國台辦發言人朱鳳蓮今回應，全國人大常委會依據憲法、香港基本法和香港國安法有關規定，對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善一國兩制制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求。

她表示，這是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理，合憲合法。反觀民進黨當局出於台獨的政治企圖，瘋狂攻擊污蔑全國人大常委會有關決定，大肆插手香港事務，再次暴露其政治操弄、亂港謀獨的卑劣企圖，是徒勞的，無效的。



▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）