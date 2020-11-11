港府剝4立法會議員資格　陸委會：北京如「褪去羊皮的狼」





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸全國人大常委會11日通過議案，造成4名香港立法會議員即失去資格，對此，陸委會傍晚聲明稱，此舉極度罔顧民意，假借國安之名任意宰制香港立法會。認為北京一再扼殺香港言論自由，現已形同「褪去羊皮的狼」，侵害港人應有權利。

陸委會表示，民主社會的立法機關，本即應包容多元意見、允許不同看法。北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，在在印證其「ㄧ國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。





▲香港立法會4名議員因大陸全國人大常委會的最新決議，遭取消資格。（圖／香港立法會）

陸委會呼籲，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，相關方面濫加箝制港人的政治權利與民主自由，非但無助於香港情勢穩定，勢將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。

根據大陸全國人大常委會第二十三次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》。內容明定，香港立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為等，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

對此，香港特首林鄭月娥說，人大常委會的決定合憲合法合理，可確保延任議員符合《基本法》要求；大陸國務院港澳辦、香港中聯辦也陸續發聲明，表達支持人大會議決議，還提及鄧小平說法，稱「愛國者治港是必須堅守的政治規矩。」

另一方面，大陸外交部發言人汪文斌今日在面對外媒詢問時，強調「香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題純屬中國的內政，別國無權說三道四，插手干預。」

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