鄧小平曾稱「港人治港有界限」　陸港澳辦：支持取消4議員資格

▲港府今即時取消四名宣揚港獨議員身份。（圖／港府）

記者任以芳／綜合報導

香港政府今（11日）宣布4位第六屆立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌即時喪失議員資格。根據大陸官媒新華社最新消息，國務院港澳事務辦公室也發表聲明，支持香港特別行政區政府依法宣佈第六屆立法會議員郭榮鏗等喪失立法會議員資格。聲明特地提到，鄧小平之前的指示，「港人治港有個界線和標準，必須由愛國者為主體的港人來治理香港。」

根據新華社消息指出，國務院港澳事務辦公室當日發表聲明表示，十三屆全國人大常委會第二十三次會議通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》，為規範和處理香港特別行政區立法會議員資格問題提供了堅實的法律基礎，具有不容挑戰的權威性。

國務院港澳事務辦公室堅決擁護全國人大常委會有關決定，「支持香港特別行政區政府依法宣佈第六屆立法會議員郭榮鏗等喪失立法會議員資格。」

聲明指出，根據香港基本法第一百零四條以及全國人大常委會相關解釋、香港國安法第六條有關規定，參選和出任香港特別行政區立法會議員的法定要求和條件是一致的，即必須擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區。

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

聲明強調，郭榮鏗等已被依法裁定並非真誠擁護香港特別行政區基本法、效忠香港特別行政區，因而被取消參選第七屆立

法會的資格，當然也沒有資格在第六屆立法會繼續履行職責期間延任，這是堅守「一國兩制」原則底線、維護憲法和基本法權威的必然要求，也是香港社會有識之士的共同心聲。

聲明表示，全國人大常委會作為最高國家權力機關的常設機關，根據憲法和香港基本法賦予的權力，對香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定，確立了立法會議員一經依法認定不符合擁護香港特別行政區基本法、效忠香港特別行政區的法定要求和條件，即時喪失立法會議員資格的一般性規則，同時明確在原定第七屆立法會選舉提名期間被依法裁定參選提名無效的第六屆立法會議員已喪失議員資格。

這一決定是堅持依法治港原則，完善與憲法、香港基本法、香港國安法、全國人大常委會有關解釋實施相關的法律制度和機制的重要制度安排，對於全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區的憲制秩序，維護國家主權、安全、發展利益和香港社會大局穩定具有重要而深遠的意義。

香港特別行政區政府根據有關決定依法宣佈第六屆立法會議員郭榮鏗等喪失立法會議員資格，充分彰顯法治的公正與威嚴。任何為攫取政治私利，對抗全國人大常委會此次決定，挑戰中央權力和基本法權威的行徑，都注定只是一出嘩眾取寵、徒勞無功的「醜劇」。

▲陸港澳辦指出：鄧小平曾說港人治港有個界限、標準。（圖／達志／美聯社）

聲明提及，鄧小平先生曾指出，「港人治港」有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。香港特別行政區的政權機關，包括行政機關、立法機關、司法機關必須由真心誠意地擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、真心誠意地效忠中華人民共和國香港特別行政區的人士組成，絕不允許宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為的人登堂入室，這正是愛國者治港原則的基本要求。

隨著「一國兩制」實踐的不斷深入，有必要進一步完善相關的制度和機制，為落實以愛國者為主體的「港人治港」提供堅實的制度保障，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，沿著正確軌道行穩致遠。

聲明指出，全國人大常委會此次決定，有利於確保香港第六屆立法會在繼續履職期間順暢運作，為特別行政區政府集中精力提振經濟、保障民生，解決深層次問題創造了良好條件。

中共十九屆五中全會通過的「十四五」規劃和2035年遠景目標建議為香港未來發展擘畫出美好藍圖，希望香港社會鞏固來之不易的向好局勢，抓住國家進入新發展階段的重大機遇，在行政長官和特別行政區政府帶領下，統籌做好疫情防控、經濟恢復和社會穩定工作，積極融入國家發展大局，譜寫「一國兩制」實踐的嶄新篇章。