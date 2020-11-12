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民進黨三問國民黨「豬隻造假影片」轟：抹黑造謠非科學問政

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記者蕭羽耘／台北報導

針對農委會指國民黨臉書影片為假消息，並將「國民黨臉書」移送中正二分局，國民黨12日強調，引用影片有憑有據。對此，民進黨12日三問國民黨，再次要求造假影片下架、道歉，並砲轟藍營，抹黑造謠不是科學問政的方式。

國民黨日前在臉書發布一段20秒影片，畫面中豬隻不斷顫抖、情緒躁動，指瘦肉精讓豬隻出現副作用。農委會防檢局表示，該影片來自美國探討豬隻屠宰流程，內容未提及瘦肉精，已依據散布謠言將「國民黨臉書」簽文移送中正二分局。

對此，國民黨12日召開記者會指出，2015年在美國明尼蘇達州Quality Pork Processors（QPP）屠宰場的調查，QPP公司的豬隻有餵食瘦肉精，他們屠宰場也接受有餵食瘦肉精的豬前來屠宰。此外，2015年美國銷往中國大陸的豬肉，QPP公司與其他31家屠宰場都不被許可。

國民黨表示，「路透社」曾報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，則是依據事實查核中心的資料，上述都是「有憑有據」的真相，請農委會指出影片中何處為假消息？

而民進黨也對此發出聲明，並三問國民黨，在第一時間就揭發國民黨公然造假行為，但國民黨至今仍不道歉也不下架假影片繼續造謠，在此三問國民黨。第一、農委會陳吉仲主委受訪指出，該原始影片是2015年美國動保團體Animal Outlook調查員在美國明尼蘇達州的Quality Pork Processors屠宰場所拍攝，探討的是美國農業部門推動快速屠宰人道福利議題。

民進黨批評，「從頭到尾3分鐘沒有一句萊克多巴胺」，從頭到尾3分鐘都在講如何讓豬隻在屠宰過程裡有人道方式待遇，完全沒有萊克多巴胺。請問這樣不是變造影片、製造假影片嗎？影片被證實移花接木、變造，國民黨還不道歉？

民進黨表示，其次國民黨召開記者會罵蔡政府掩蓋萊豬真相，國民黨要不要先向大眾解釋影片內容是否挪用美國動物組織的影片並擅自添加字幕呢？用錯假訊息爭取支持，這就是國民黨的問政水準嗎？

民進黨最後質問，國民黨臉書小編在民進黨臉書留言所引用事實查核中心的資料，被網友發現事實查核中資料卻顯示「豬隻攝取萊克多巴胺不會導致癲癇」，你們引用的資料打臉自己，又該如何解釋呢？請國民黨回應三個問題，並針對造假影片下架、道歉，抹黑造謠不是科學問政的方式。

▼豬隻使用萊克多巴胺產生副作用影響影片。（圖／記者翻攝自國民黨臉書）

▲豬隻使用萊克多巴胺產生副作用影響影片。（圖／記者翻攝自國民黨臉書）

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