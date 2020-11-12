雲端最前線／招募2萬人受試！國產疫苗明年第二季末能打到？

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國內3家藥廠正進行新冠疫苗第一期臨床試驗，衛福部11日宣佈「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」正式上線，讓有意參與的民眾上網登記，志願者徵求將至11月30日截止，希望登記人數可達2萬人以上，以期儘早達到疫苗國產國用的目標。若進展順利，明年就能打到國產新冠疫苗？《雲端最前線》12日邀請台北市議員梁文傑、台北市議員徐弘庭、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲新冠疫苗平台開放1小時「破千人登記」。（圖／記者嚴云岑翻攝）

蔡政府宣布明年元旦起開放進口含瘦肉精的美豬、美牛，在野的國民黨在臉書公布豬隻食用瘦肉精後「四肢顫抖、情緒激動」影片，畫面驚悚引起熱議。然而，民進黨及農委會怒斥影片作假，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題，防檢局則表示，已簽文依社維法移送中正分局偵辦散布假消息。藍綠為萊豬爭論不休，然而人民最關心的食安，朝野何時才會有共識？

拜登宣布勝出美國總統大選之後，川普至今仍然不認輸，喬治亞州11日宣布將會重新進行計票之後，川普12日再度於推特發文大喊「我們會贏（WE WILL WIN!）」，鼓勵支持者們。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。