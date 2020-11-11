女兒出生3天「教授尪」拍屁股走人！消失百天妻陷抑鬱　PO文公審渣男





▲女嬰出生一百多天仍是「黑戶」。（圖／翻攝自津雲新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少丈夫在妻子生產時會傾心照顧，然而北京清華大學的教授陳潛，卻在女兒出生3天後失蹤，4天後向妻子李薇提出離婚，如今已超過100天不見妻子，拒絕承擔養育責任。事件愈演愈烈，陳潛出面反駁，稱自己是家暴受害者，離開妻女是為自保。對此李薇覺得好笑，怎麼會有能力家暴一個練過散打、身高近190公分的中年男人呢？

今年7月24日李薇的女兒出生了，產後第3天她出院回到娘家，隨後與陳潛發生爭執，當天丈夫憤而離開，此後再也沒有出現。女兒來到世界已經100多天，至今還是一個「黑戶」，因為沒有父親簽字她沒有醫院出生證明，不能接種疫苗，甚至於得了嚴重的濕疹，也沒有辦法治病，而她的父親不聞不問。

▲陳潛封鎖妻子。（圖／翻攝自津雲新聞）

李薇日前將自己的經歷發布在了北大BBS論壇上，原來她與陳潛同為北大校友，在通選課上認識，畢業後她留京發展，陳潛則赴美升學，在哈佛大學取得雙博士學位。2017年底，陳潛擬回國發展，經常致電給李薇，要求協助打聽工作機會，二人於是熟絡起來，隔年確定情侶關係，並於2019年3月在北京結婚。

婚後李薇看到陳潛陰暗面，不僅他極端好強，而且經常自虐，當同事職稱晉升比他快、面對壓力或自認為受不公平的待遇時，就會傷害自己，有時用頭撞牆、用拳頭砸門，還用腳踢井蓋致骨折。甚至孕期時，李薇妊娠反應強烈，她想讓陳潛更換老舊馬桶也被拒絕，「他說以後清華會分個新房子，換了馬桶就會留給後面人使用了，不划算。」

如今丈夫更是玩起失蹤，李薇表示，陳潛不但置妻女於不顧，即使她打電話說女兒生病，對方仍拒絕見面，也不肯負擔任何開支，之後更封鎖她的電話號碼。

▲離婚協議內容。（圖／翻攝自津雲新聞）

在女兒出生後第7天，李薇收到陳潛的離婚協議書，內容提及男方有權要求鑑定與女兒是否有血緣關係，令她感到備受侮辱，要求立即作親子鑑定還清白，但對方依舊拒不露面，離婚一事也暫擱至今。李薇雖然知道陳潛位於清華大學的住址，但對方拒絕開門，甚至找保安驅逐兩母女，只好返回娘家。

▲李薇已被診斷為產後抑鬱症。（圖／翻攝自津雲新聞）

不過陳潛在接受陸媒採訪時，表示妻子發放的內容不實，自己戀愛到結婚3年多來，長期遭受來自發帖人的家庭暴力，小孩出生才第四天，發帖人就當著小孩的面再次進行毆打，「孩子也不一定是我的，本著保護女兒的原則，讓女兒健康成長，也為了自己，我不得不離開家，並提出離婚。」

對此，李薇覺得好笑，一個剛剛生下孩子3天的產婦，因為做了側切手術下床都靠人扶著的女人，怎麼會有能力家暴一個練過散打、身高近190公分、體重85公斤的中年男人呢？由於受到精神和身體的雙重創傷，李薇已被診斷為產後抑鬱症，雖然還在產假階段，但偶爾需要去公司處理工作，因陳潛不讓其回家，只能帶著孩子在北京租房，獨自出錢找保姆照顧女兒。

李薇表示，目前女兒需要辦理戶口等相關事宜，希望陳潛能承擔一個父親應盡的義務和責任，「第七次人口普查已經開始，百天的孩子還是個黑戶，關於婚姻，我想等孩子的事情解決後再理性處理。」