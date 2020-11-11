川普敗選慘賠！梅蘭妮亞「重擬婚前協議」：兒子的錢要跟大家一樣多

▲外傳梅蘭妮亞早在重新協商婚前協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普連任失敗後仍不願認輸，就連他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）都加入幕僚的陣線，力勸他接受選舉結果。外媒更爆料，梅蘭妮亞早就打算在選後就跟川普離婚，並針對婚前協議重新協商，目的是希望兒子拜倫能和川普的其他孩子一樣，得到公平分配的財產。

根據英國《每日星報》報導，梅蘭妮亞前助理沃爾科夫（Stephanie Wolkoff）接受BBC採訪時曾指出，梅蘭妮亞和川普在白宮有各自的臥房，這段婚姻對他們來說只是「交易性」的，她每天都在等離婚；梅蘭妮亞當初遲遲不願搬入白宮，口頭上是說等拜倫小學畢業，事實上是待在紐約清點財產，準備重新協商婚前協議。

紐約律師事務所「Aronson Mayefsky & Sloan」律師斯坦布里克（Peter Stambleck）表示，「億萬富翁的資產結構非常複雜，訂婚前協議就是避免事後的財產分配。」據他了解，川普和梅蘭妮亞的協議中載明，「在川普名下的還是川普的，在梅蘭妮亞名下的就是她的。」

▲川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）



《城鎮與鄉村》（Town＆Country）雜誌則指出，梅蘭妮亞有機會獲得一大筆財產來扶養川普家族最小的孩子拜倫（Barron Trump），「假如她只分得5000萬美元的贍養費，那根本不足以在離婚後複製現在的生活。」

《華盛頓郵報》政治線記者、普立茲新聞獎得獎者喬登（Mary Jordan）今年中出版的書《她的交易藝術：梅蘭妮亞從未公開的故事》（The Art of Her Deal: TheUntold Story of Melania Trump）中提到，「她想獲得書面證明，在財務和遺產繼承的部分，她的兒子能和川普其他三個孩子一樣，獲得更平等的待遇。」

據了解，川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）離婚後獲得2000萬美元的贍養費，每年還可拿到65萬美元的子女撫養費；第二任妻子梅普斯（Marla Maples）則依照婚前協議，僅得到200萬美元。

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