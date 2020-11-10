百齡橋下驚見裸女　「斷片前只記得他」男挨告性侵喊冤

▲有女子被發現全裸倒在百齡橋下，事後指控遭街友性侵但證據不足。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者劉昌松／台北報導

台北市日前發生一件離奇裸女案，有民眾一早發現1名成年女子一絲不掛的躺在百齡橋下，這名女子意識清醒，隨即被送醫檢查健康情形良好，她事後想起，昏迷前，曾和趙姓男街友聊天，報案指控遭趙男下藥性侵，但趙男強調自己只是去討債，絕無踰矩，加上女子身上沒驗出任何男姓DNA，台北地檢署10日處分不起訴趙男。

據了解，年約3、40歲的女子被發現時，橋下四周沒有看到屬於她的衣物，好心民眾幫她打119送醫後，新光醫院的紀錄也是寫著她全身赤裸，但身體健康並無異狀，女子對自己為何會倒在百齡橋下毫無記憶，事後回想，依稀記得前一天，曾在228公園與男街友講過話，懷疑是遭下藥。

因為街友身分較難查證比對等因素，北檢一度將全案列為「他」字案進行調查，後來依照女子指述找到趙姓男街友涉案，案件改列「偵」字案，並將趙男傳喚到案。

趙男坦承的確曾在事發前一天和女子見面，但趙男強調自己是要幫另一個街友向女子討債，因為拿不到錢，就直接離開女子身邊，檢察官根據女子的驗傷報告，完全沒有找到男姓DNA或不明藥物，認為相關事證不足以證明女子遭趙男性侵，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴趙男，至於女子到底為何會從228公園跑到百齡橋下，還全身赤裸，至今仍是個謎。

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