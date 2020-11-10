歌舞團變肉蒲團！團長猥褻6男童19次...揪親友鄰居小孩學藝染指

▲王姓歌舞團長對親友的孩子們猥褻共19次遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市王姓男子熱心籌組歌舞團，還開放親友鄰居的孩子入團學習，有機會出國表演，在外人眼中是熱心地方公益的大哥哥，但檢警獲報，王男時常趁帶團出國，或者孩子到家中練習的獨處機會，要孩子脫下褲子，讓他把玩下體，總計前後6名男童共遭毒手19次，台北地檢署調查後依對未滿14歲加重強制猥褻等19罪起訴王男。

檢警查出王男最早的犯行發生在2018年間，當時被害男童在王男家中沙發上，被王男伸手進褲子裡，反覆摩擦男童下體猥褻得逞，之後到2019年8月到2020年1月間，王男又分別在帶團到大陸表演住宿飯店時，強行或命令其他的男童脫褲子，讓他把玩猥褻，有名被害男童甚至是在騎車搭載王男時，被王男從後方隔著褲子撫摸下體。

全案直到其中2名被害男童受害情節，傳到學校老師耳中，老師調查了解後，依法通報檢警偵辦，辦案人員逐一找出被害人詢問，發現共6名男童受害，他們的父母長輩還都是王男認識許久的親友、鄰居，檢察官調查後，依對未滿14加重強制猥褻、猥褻等19個罪名犯行起訴。

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