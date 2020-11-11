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曾找郭采潔募款　伯大尼兒少家園前院長「公益侵占千萬元」遭約談

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▲▼郭采潔曾代言伯大尼公益悠遊卡募款。（圖／資料照）

▲郭采潔曾代言伯大尼公益悠遊卡募款。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，涉嫌以春節發給院童紅包、活動費用等暫借款名義，或者藉由保管院友存摺帳戶之便，侵占愛心善款約500萬元，若再加上疑似趁募款興建大樓中飽私囊款項，共A了伯大尼至少千萬元，台北地檢署11日指揮調查局搜索林鮑住處，並將她以涉嫌公益侵占罪名約談到案。

伯大尼兒少家園是由英國宣教士艾偉德在1957年間，在台北市北投租用停業旅館成立「艾偉德孤兒院」，後來「美國世界展望會」邀請艾偉德赴美募款，在木柵現址購地興建房舍，1963年依據《聖經》中蒙神賜福之地的地名，命名為伯大尼育幼院，1971年正式登記立案為兒童及少年福利機構，收容撫養、關懷及輔導失依貧苦與有需專業協助的兒童及少年。

▲▼伯大尼兒少家園前院長涉嫌侵占愛心善款遭約談。（圖／翻攝伯大尼官網）

▲伯大尼兒少家園前院長涉嫌侵占愛心善款遭約談。（圖／翻攝伯大尼官網）

林鮑基慧在2006年到2019年間，擔任伯大尼執行長兼院長期間，還曾與悠遊卡公司出版公益悠遊卡，並找來藝人郭采潔協助代言募款，不過伯大尼董事會在日前接獲檢舉，調查發現林鮑基慧處理的兒少家園帳目不清，懷疑她中飽私囊，已經在6月解除她的職務，據了解，林鮑在東窗事發後，試圖和伯大尼董事會和解，但只賠了約1百萬元。

台北地檢署檢察官林俊廷指揮調查局桃園市調處追查，發現林鮑基慧疑似以暫借款名義，巧立春節院童紅包、活動支出等名目，挪用善款，另外還利用院友信任，代為保管存摺帳戶的機會，A走院友的錢，初估林鮑基慧侵占款項約有500萬元，辦案人員還懷疑，林鮑基會趁著先前伯大尼募款興建大樓的時候，也從中獲取不法利益，詳細不法所得仍有待清查。

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